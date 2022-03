El altercado de Ester Expósito con un reportero: “Cuando se te baje la fama hablamos”

Ester Expósito se ha convertido en una estrella global. Gracias a su participación en Élite, la actriz se ha consagrado como una de las principales figuras mediáticas, sumando cerca de 30 millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, la fama tiene un alto precio y ella lo sufre en sus propias carnes más de lo que le gustaría.

Esta semana, sin ir más lejos, Ester Expósito ha protagonizado un momento tenso con un reportero en México. Ella estaba en el aeropuerto a punto de coger un vuelo. No sabemos si estaba allí por negocios o por placer, pero el periodista que la pilló por banda le hizo un montón de preguntas acerca de lo que está pasando en Europa con la invasión rusa, pero también se interesó por su vida personal.

ESTER EXPÓSITO IGNORA A UN REPORTERO Y ESTE LE CONTESTA: "Cuanto se te baje un poquito la fama hablamos" pic.twitter.com/LgsOBkp1g1 — Jorge Ruiz (@JorgeRBarranco) March 9, 2022

"Es un poco incómodo esto porque la gente me va a ver así, por eso no es buen momento", dijo Expósito. El reportero no le hizo caso y continúo lanzando preguntas. Ella no contestó ninguna, así que el hombre, harto de recibir indiferencia por su parte, hizo un comentario que, evidentemente, buscaba provocar a la también influencer: "Cuando se te baje un poquito la fama hablamos".

Ester Expósito llevaba gafas, pero en el vídeo se puede ver perfectamente que el comentario no le hizo ninguna gracia y esta vez sí quiso responder al reportero mexicano con otro sonado zasca. "Cuando seas educado hablamos", soltó la que fuera una de las grandes protagonistas de Élite.