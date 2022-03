La cantante que pone voz a Google Maps revoluciona las redes con su último vídeo

Si eres de los que usa Google Maps hasta en los caminos que llevas repitiendo a diario, la voz de la joven que da las indicaciones en la aplicación es casi de tu familia. Pero no eres ni serás el/la único/a.

¿Alguna vez te habías preguntando quién está detrás de esta hipnotizante voz? Ella es Nikki García, una actriz y cantante que es escuchada por miles y miles de personas a cada hora.

Pues bien. Nikki ha revolucionado a los usuarios de las redes sociales tras compartir un vídeo en su cuenta de Twitter. En él, aparece dándole indicaciones a sus amigos en directo. Una experiencia que sin duda más de uno quisiera tener. "Mis amigos Juan y Ana me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo", bromea Nikki en la descripción del vídeo.

Mis amigos Juan y @anadecastronow me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo. pic.twitter.com/AEzyCojpaO — Nikki García (@nikkigarcia_es) March 12, 2022

En el vídeo pronuncia las indicaciones para llegar al destino imitando el tono de voz que todos escuchamos en la plataforma. Aunque en LOS40 nos hemos dado cuenta de otro detalle, y es que están escuchando nuestra emisora mientras Nikki da dichas indicaciones. ¡Los éxitos musicales los acompañan!

Como mencionamos en líneas anteriores, el vídeo ha revolucionado a los usuarios en las redes sociales. Hasta el propio Roberto Leal ha compartido su reacción. "Jajajajaja qué genia!", dice entre las respuestas del tuit.

Pero eso no es todo. También están los que aprovechan la ocasión para confesar que su voz no les trae muy buenos recuerdos que digamos. "La de veces que me has puesto de los nervios", dice un seguidor. "A mí me traen loco esas indicaciones" añade otro usuario.

Y tú, ¿recuerdas alguna experiencia surrealista con esta voz sonando de fondo? ¡Es reconocible para todos!