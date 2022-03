Reaparece Jennifer Lara (‘Mujeres y Hombres y Viceversa’) para explicar su calvario actual

Jennifer Lara, una de las tronistas más recordadas de Mujeres y Hombres y Viceversa, reapareció en televisión para explicar el drama que está viviendo en la actualidad.

Fue en 2014 cuando saltó a la fama, al convertirse en pretendienta de Ángel, donde también esta sentada Patricia Steisy y con la que tuvo varias broncas. Más tarde, Jenni fue tronista hasta dos veces y enamoró a Labrador, entre otros.

Pero no fue hasta 2019 cuando parecía que Jenni había encontrado el amor y se quedaba embarazada. Lo publicaba en las redes y celebraba lo feliz que estaban por la llegada de su hija.

Sin embargo, la dicha le duró poco porque, según contó en Viva la vida, porque a los tres meses de ser madre, el padre las abandonó. Ella, que aún seguía enamorada de él, se vio de repente en la calle junto a su hija.

Tuvo que buscarse la vida y ponerse a trabajar tras dos años en los que lo había dejado todo por él. Para llegar a un acuerdo sobre el cuidado de la hija, Jennifer firmó un convenio regulador de visitas, sin saber las condiciones que estaba aceptando: "No pensaba que la persona a la que quería, me haría algo así".

Jennifer Lara toca fondo y desvela el calvario que está viviendo #VivaLaVida490 https://t.co/sXXaOeh3Fc — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) March 13, 2022

Cuando cumplió los doce meses, empezaron unas vistas con noches y eso la perjudicó, "porque se le quitó el pecho de un día para otro". Pero todo empeoró cuando le surgió trabajo en Valencia porque, sin ella saberlo, lo que firmó es que si salía de Valladolid la custodia al completo quedaba en manos del padre.

Así fue así que han tenido que ir a juicio por el convenio: "En el juicio no me dejaron ni hablar, me dijeron que aquello no era un plató de televisión y que qué estudios tenía", relató entre lágrimas ante el asombro de Emma.

De esta manera, la ex tronista expicaba que quería contar su historia por si alguien podía entender su situación y ayudarla a recuperar la custodia de su hija. Algo que Emma deseó que se solucionara.