Entrevista a Ludacris: “Ludacris hace música para adultos, Chris es padre y la hace para niños”

Si Ludacris había dejado claro que no solo se le daba bien la música con su participación en la saga Fast & Furious, ahora lo ha dejado claro con el estreno de la segunda temporada de El Mundo de Karma. El rapero por fin sacó a la luz uno de sus proyectos más ambiciosos: una serie de animación sobre una niña que quiere ser rapera. Y no le fue mal, porque acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix.

Aunque su música se introduzca de lleno en su alma, no es descabellado decir que El Mundo de Karma es su proyecto más personal. ¿Por qué? Pues porque toda la serie está basada en las vivencias de una de sus hijas -de hecho, una de ellas se llama así-. Pero no solo tira por mostrar la faceta biográfica, sino que también introduce temas como la inclusión, la ambición, el feminismo o incluso el racismo.

Puede que a mucha gente no le encaje que un rapero de la talla de Ludacris ponga toda su ilusión en un proyecto de animación, aunque él mismo nos ha dado todas las claves del mismo; incluso nos ha hablado de sus próximos proyectos. ¡Dentro entrevista!



Pregunta: Estrenas la segunda temporada de El Mundo de Karma. ¿Te esperabas un éxito tan grande como para continuar la historia?

Ludacris: Tenía esperanza de tener este éxito. Y lo supe porque hay representación española y que la gente de España iba a aparecer y a hablar de ello. Así que gracias a todos vosotros, por el apoyo, podemos continuar.

P: Siempre has dicho que haces esta serie por tu hija, y sobre todo por acercar la música a los más pequeños. ¿Has conseguido tu objetivo?

L: ¿Sabes qué? Todos los días consigo mi objetivo, porque todo lo que hago es alcanzar la mayor cantidad de niños y niñas posible con la serie y el disco.

P: ¿Qué va a hacer Karma en esta nueva temporada?

L: Esta nueva temporada tiene tantas cosas... Hay más temas, más tramas, más música. Hay incluso cosas como body-positive; como afrontar la ansiedad, que es algo muy importante para los niños; cómo ser un líder, porque no puedes satisfacer a todo el mundo, tener confianza en ti mismo y en lo que crees... Hay muchas cosas dentro de esta nueva temporada.

P: ¿Ya te has acostumbrado a los tiempos del proceso creativo? En otras ocasiones has dicho que eres una persona muy impaciente, pero tuviste que relajarte de cara a esta serie...

L: Sí, tuve que aprender a tener paciencia (risas) porque esto ha tardado unos diez años en presentarse al mundo, y por eso me gusta que la gente lo esté apreciando. Así que eso aprendo, a ser paciente y prestar atención a cada detalle.

P: Sobre tu hija, ¿es fan de la serie? ¿Te da ideas para la trama, o es la más crítica con el resultado?

L: Sí, es mucho más que una fan. Lo ama y sabe que está basado en ella y en situaciones reales, por lo que le encanta.

P: ¿Te da ideas para la trama?

L: Sí, las historias son realmente cosas que le pasaron de pequeña, así que son prácticamente anécdotas.

P: ¿Es siempre una fan , o también termina siendo la más crítica con el resultado dada esta relación con la trama?

L: (Risas) No, no, es más fan que crítica, porque cuando se lo enseño suele verlo sin problema. Es fan, es fan.

P: Viendo las letras de tus canciones se puede ver que son algo explícitas. ¿Es un reto componer letras más inocentes para la serie?

L: Al 100%. La música que hago de Ludacris no es la música que hago para El Mundo de Karma, que al final es una serie de niños. Son cosas totalmente opuestas, así que sí, lo es.

P: No sé si es algo simplemente anecdótico, pero en los créditos apareces como Chris Bridges. ¿Por qué se omite el Ludacris?

L: Pues justamente por eso, justo lo que estamos hablando. Ludacris hace música para adultos, y Chris es padre y el que está haciendo esta música para niños.

P: Precisamente sobre tu faceta de padre, supongo que la música forma parte de tu familia. ¿Cómo les haces llegar a ellos tu propia música? ¿Optas por la versión limpia?

L: Sí, les dejo escuchar las versiones limpias (sin palabras explícitas) de mis temas, aunque la mejor manera de enseñarles mi música es haciendo música para niños.

P: ¿Crees que los niños sabrán captar al momento los detalles sobre ansiedad, racismo y los demás temas delicados que muestra la serie?

L: Sí, por eso es bueno que la vean. Porque así los padres pueden empezar a hablar de ciertos temas con sus hijos, creo que es una muy buena forma de enseñarles. Los niños ahora tienen tantos estímulos que esta es una manera maravillosa de que se introduzcan en ello.

P: Sobre tu música o nuevos proyectos más allá de esta serie... ¿Qué tienes entre manos?

L: Pues he estado trabajando este año en ella, y estará fuera antes de que acabe el año, o incluso a principios del siguiente. ¡Y Fast & Furious 10! Empezamos a grabar en dos meses, y también saldrá el año que viene. Así que hay muchas cosas en marcha.

P: Hablas de que hay mucha presencia española en El Mundo de Karma, ¿pero y en tu música? ¿Habrá representación latina y española, siguiendo la tendencia internacional que hay ahora mismo?

L: ¡Oh, sí! Siempre he hecho eso de todas formas (risas). He hecho temas con Enrique Iglesias, Karol G... He hecho música con todo tipo de cantantes españoles, y me encanta.