‘RED’, la película que hace un homenaje a la pubertad es criticada por romper el tabú de la menstruación

RED, la nueva película de Pixar, ha dado mucho de qué hablar desde que se estrenó el pasado 11 de marzo en Disney+. Sin duda, hay una gran cantidad de comentarios positivos al respecto y no solo por el adorable oso grande y de color rojo, sino también porque se trata de un homenaje a la pubertad. Así lo afirmaba la directora de RED, Domee Shi, en una entrevista en Madrid: "Porque puede ser dos cosas, adorable y agresivo en la vida real, y pensé que es la metáfora perfecta para la pubertad", manifestaba.

¡Pero eso no ha sido todo! La cinta se ha atrevido a romper el tabú de la menstruación y cómo puede ser el proceso de "madurez" de un adolescente, sobre todo los cambios hormonales por los que pueden pasar. Está claro que este tema, hoy en día, está normalizado en la sociedad. Sin embargo, todavía hay gente que considera que este tipo de películas "no deberían hacerse". Este es el caso de algunos críticos como Sean Chandler y Sean O'Connell, quienes han considerado que RED "no está dirigida" para toda la audiencia.

"La película es solo para gente muy específica, solo gente muy concreta puede identificarse con ella", dice Sean Chandler en un vídeo de su canal de YouTube. "Es una de las películas más raras de Pixar", añade. "Algunas películas de Pixar están hechas para audiencias universales. Red no. El público de esta parece muy específico y estrecho", comentaba O'Connell.

"No queremos excluir a gente"

Varios usuarios de Twitter se lanzaron a apoyar a la película, incluso actores de la producción se pronunciaron al respecto, como Sandra Oh (Anatomía De Grey) que hace la voz de la madre de Mei Mei: "Red es una cinta que habla de ruborizarse, de grandes emociones y, sí, de la regla. Estaba muy feliz de que hubiera una película sobre esto", dijo a la BBC. Ya también lo dijeron Domee Shi y Lindsey Collins, la productora: "Creo que es más que no queremos excluir a gente, no pensamos en que todo el mundo lo vaya a entender, pero no queremos que nadie sienta que no pueden sentirse parte de ello y disfrutarlo".

Lo que más ha inquietado entre los críticos de RED es que los más jóvenes no entiendan la película y menos si se trata de la menstruación. Mientras que otros defienden que aunque no entiendan ahora la cinta, siempre se podrá volver a ver y sacar nuevos mensajes de ella. Ya que de eso se trata la magia del cine. Y a ti, ¿qué te han parecido las críticas?