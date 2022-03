Queen: ‘A kind of magic’, mucho más que una frase de Christopher Lambert en ‘Los inmortales’

A kind of magic es mucho más que una frase del personaje que interpreta Christopher Lambert en Los inmortales. Esas cuatro palabras inspiraron a Roger Taylor para escribir la canción que aportó a la cinta de acción y fantasía de Russell Mulcahy. Y esa canción, 'pulida' por Freddie Mercury (con chasquido de dedos de Chris Rea incluidos), se lanzó como single el 17 de marzo de 1986. A kind of magic fue también el título del duodécimo álbum de Queen, y marcó el fin de una etapa para el cuarteto británico. Es el último que la banda presentó en directo, en el Magic Tour. Y el último concierto de esa gira, fue también el último de Farrokh Bulsara.

'¡Voy a hacer todo el jodido álbum!'

El australiano Russell Mulcahy, director de Los Inmortales (Highlander), era un gran fan de Queen. Tanto de su música, como de la banda sonora que el grupo había compuesto para el filme Flash Gordon en 1980. Por eso, confió en la banda inglesa. Necesitaba un tema para la película que estaba rodando.

En septiembre de 1985, cuando tenía unos 20 minutos ya editados, invitó a los cuatro componentes de Queen a un pase privado. Roger Taylor recordaba en el libro A Kind of Magic: Making the original Highlander de Jonathan Melville: "El filme no estaba totalmente acabado. Russell era muy buen director, visualmente excelente, y nos preguntó si queríamos echar un vistazo a algunas escenas. Nos encantaron. Pensamos que era un filme con imágenes magníficas y eso disparó nuestra imaginación. Así que dijimos 'Yeah, estaríamos interesados en hacer alguna música para el filme".

Christopher Lambert, el protagonista de Highlander (junto a Sean Connery, Roxanne Hart y Clancy Brown) explicaba en la obra de Melville cómo creció la aportación de Queen: "Supuestamente, Queen iba a hacer una canción para los créditos del principio (Princes of the Universe), y así fue, pero entonces vieron la película y cuando Freddie Mercury salió dijo todo emocionado '¡Voy a hacer todo el jodido álbum! ¡Esta película es jodidamente buena!'". Mulcahy estaba encantado: "les enseñamos diferentes escenas y dijeron que cada uno quería hacer una canción… la música es una de las mejores cosas del filme".

"Tienes que hacerlo con el corazón y él es el mejor en eso"

Queen grabó las canciones de Los Inmortales en los Twnhouse Studios de Londres, entre el 10 de noviembre y el 13 de Diciembre de 1985. "Escribieron las canciones en cuatro semanas", continuaba Lambert. "Es extraño. Es como si nadie hubiera pensado que Highlander se convertiría en una película de culto, música incluida". Y sobre su experiencia con Mercury, apuntaba: "...hay muchos cantantes buenos, pero ser un gran cantante no solo consiste en cantar correctamente. Tienes que hacerlo con el corazón y él es el mejor en eso".

Con las escenas de la película en mente, los cuatro integrantes de Queen pusieron su granito de arena. "Uno podía tener una idea recordando una parte en particular", recordaba Taylor. "Entonces, todos trabajábamos en esa idea". De las ocho canciones que compusieron para la cinta, Freddie Mercury hizo Princes of the Universe, Brian May se encargó de la balada orquestada Who wants to live forever, John Deacon de la romántica One year of love y Roger Taylor figura en en los créditos de A kind of magic.

Los 'retoques' de Freddie Mercury

El batería de Queen es el autor de la melodía y los acordes de A kind of magic. Se inspiró en la frase del inmortal Connor MacLeod (Christopher Lambert) cuando se despide de Rachel.

- You're alive! Why didn't you die? (Estás vivo! ¿Por qué no te moriste?)

- Hey, it's a kind of magic (Hey, es una especie de magia)

A kind of magic incluye otras referencias al filme como "one prize, one goal", "no mortal man" o "there can be only one". La versión de Roger es la que se escucha en los créditos finales de Los inmortales. Sin embargo, no es el single que todos conocemos. No es el que se incluyó en el corte 2 de la Cara A del duodécimo álbum de Queen. Sin que él lo supiera (se había ido unos días a Estados Unidos) Mercury retocó la letra, añadió una nueva base, algunos espacios instrumentales e hizo nuevos arreglos en la estructura.

El chasquido de dedos de Chris Rea

Mercury también agregó en la 'intro' de su versión de A kind of magic un chasquido de dedos. Posiblemente, uno de los más famoso del rock. Y el pulgar y el corazón que producen ese sonido son del músico inglés Chris Rea (On the beach, Looking for the summer, Julia…). Él mismo lo confirmó en una entrevista para la BBC: "Sí, definitivamente, es cierto. Antes de enfermar (recordamos que le diagnosticaron cáncer de páncreas a los 33 años), yo era muy famoso porque tenía un potente chasquido de dedos, y ellos lo 'samplearon' y, sí, puedes escuchar los dedos Chris".

Supuestamente, a Taylor le molestó que, a sus espaldas, Mercury reescribiera el tema casi completamente. Sin embargo, tanto en los créditos del filme, con en el álbum, el único nombre que figura asocial a la canción es el de Roger Taylor.

Un mago y tres vagabundos en un viejo teatro

El video de A kind of magic, está dirigido también por Russell Mulcahy. Mercury, vestido de mago, entra en un teatro abandonado (Teatro Plauhouse de Londres) en el que May, Taylor y John Deacon, todos vestidos de vagabundos, están dormidos. El mago les despierta y les transforma en componentes de Queen, con sus vestimentas habituales y sus instrumentos. A lo largo del clip, aparecen imágenes de dibujos animados bailando al ritmo de la canción, producidos por Walt Disney. Como May recordaría posteriormente, el teatro era viejo y destartalado, y no tenía calefacción, así que la banda pasó mucho frío durante la grabación, en el mes de marzo.

El fin de una era

En junio de 1986, Queen lanzó su nuevo álbum A kind of magic. Seis de las nueve canciones que contiene, son las que el grupo compuso para Los inmortales, aunque en versiones diferentes. Pocos días después del lanzamiento, el día 7 de junio, la banda arrancó en el Rasunda Stadium de Estocolmo (Suecia), la gira 'The European Magic Tour'. Fue la última de Queen con Freddie Mercury. Concluyó el 9 de agosto en Knebworth, ante 120.000 personas. Ese fue el día del último show de Freddie Mercury. Por cierto que en este tour Freddie vistió su famoso pantalón blanco combinado con la chaqueta amarilla que hoy es su atuendo más emblemático.