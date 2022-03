Bella Hadid se arrepiente de la cirugía estética que se hizo con 14 años

Bella Hadid es una de las modelos más cotizadas del momento. Aunque solo tenga 25 años, llevamos viéndola encima de las pasarelas desde que tan solo era una adolescente. Al igual que su hermana Gigi Hadid, Bella ha llamado la atención de cientos de firmas, que apuestan por ella para presentar sus prendas.

De este modo, la modelo es una de las más seguidas de Instagram, sumando cincuenta millones de seguidores y seguidoras. Uno de los atributos que más gusta a sus fans es su sinceridad. La celeb cuenta, a través de sus redes sociales, algunos aspectos de su vida. Demostrando que, aunque su trabajo sea parecer perfecta, es una persona normal y corriente.

Esta naturalidad y sinceridad también la muestra en las entrevistas que concede. De este modo, en su última entrevista para Vogue, la joven se ha sincerado sobre una operación estética que se hizo con catorce años y de la que ahora se arrepiente.

Cuando Bella era tan solo una adolescente cambió la forma de su nariz. Una decisión de la que ahora se arrepiente.

“Ojalá hubiera conservado la nariz de mis antepasados. Creo que me habría convertido en eso. La gente cree que me fastidié la cara por completo debido a una foto de cuando era adolescente y se me veía muy hinchada”, ha comenzado diciendo la estrella de las pasarelas.

“Estoy bastante segura de que no luces igual ahora que cuando tenías 13, ¿verdad? Nunca he usado relleno. Terminemos con eso. No tengo ningún problema con eso, pero es para mí. Quen piense que me he levantado los ojos, ¡es cinta facial! El truco más viejo del mundo”, ha continuado explicando.

Sobre su fama

Además, Bella se ha sincerado sobre cómo se ha sentido en muchas ocasiones. “He sentido el síndrome del impostor donde la gente me hizo sentir que no merecía nada de esto. La gente siempre tiene algo que decir, pero lo que digo siempre se malinterpreta en mi industria”, ha dicho la joven.