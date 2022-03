Purple Disco Machine, por primera vez en LOS40 Primavera Pop Madrid

El productor alemán Tino Schmidt, conocido por su evocador proyecto de electrónica Purple Disco Machine, actuará el próximo 1 de abril en LOS40 PRIMAVERA POP 2022 en Madrid. La cita es en Wizink Center de la capital y junto a él y sus beats se subirán al escenario grandes estrellas de la música dentro y fuera de nuestro país.

Lo último que ha lanzado Purple Disco Machine y que seguro que escucharemos fuerte en LOS40 Primavera Pop 2022 es In The Dark, su más reciente tema, una canción para entregarnos al baile y no pensar en nada más. Esta canción en colaboración con el grupo británico Sophie and the Giants, que ha entrado en la LISTA 40 esta semana marcándose la entrada más fuerte en la posición número 30.

Purple Disco Machine. / LOS40

Purple Disco Machine también publicaba este mes de marzo la versión Deluxe de su último disco, EXOTICA, incluyendo tres nuevos temas que seguro que han hecho las delicias de sus más fieles seguidores.

Detrás de Purple Disco Machine está uno de los djs y productores de mayor relieve en la escena dance internacional. Natural de Dresde, Alemania, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera, Tino, de 40 años, pronto comenzó su pasión por la música. Primero hubo un acercamiento al rock gracias a su padre, pero a mediados de los noventa conoció la música de club en su ciudad y comenzó a experimentar con sintetizadores. A partir de 2012 comenzó a tomarse en serio eso de pinchar y producir, hasta que su talento llegó a las oficinas de Sony.

En 2020, Purple Disco Machine rozó el cielo con el lanzamiento de uno de los hits del año: Hypnotized, que grabó junto con Sophie and the Giants. Este 2022 vuelve a fichar a la banda británica para In the Dark, con el objetivo de repetir buenos momentos y muchos éxitos.

LOS40 Primavera Pop es el festival de festivales pop. Cada año LOS40 celebra la llegada de la primavera con este evento que ya lleva celebrándose 16 ediciones. Y no queremos parar. Sobre el escenario de este festival han pasado artistas de talla internacional como Lady Gaga, Ed Sheeran, Jonas Brothers, Take That, Paulina Rubio, Jason Derulo... y artistas patrios con sólidos proyectos como Dani Martín, Melendi, Pablo Alborán, C. Tangana, Aitana, Nena Daconte, Amaia... y muchos otros.