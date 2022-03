Aitana con Nicki Nicole, Purple Disco Machine y Leiva deslumbran en la lista de esta semana

Esta semana tenemos en LOS40 un número uno paradisíaco: Formentera, el single que han grabado a medias Aitana y Nicki Nicole. Con este ya son 12 los temas de la catalana que han llegado al primero puesto de la lista más importante del país. Junto con este tándem de chicas, máximas protagonistas, otros artistas también han realizado movimientos destacados. El DJ alemán Purple Disco Machine, en colaboración con el grupo británico Sophie and the Giants, se ha marcado la entrada más fuerte con In the dark, que debuta en el #30. También es novedad Flecha, la canción que une a Leiva y Elsa y Elmar, que accede al #34. La subida más importante corre a cargo de Marlon: De perreo avanza cuatro posiciones y se queda en el #36. El récord de permanencia no hay quien se lo quite a Ed Sheeran, quien suma una semana más en lista con Bad habits, y ya son 37. Fue dos veces número uno y ahora está en el #33, y es, junto a Shivers, uno de los dos sencillos que el británico defiende en el ranking (Shivers, que también fue número uno, se planta en el #22). De todo ello nos habla Tony Aguilar en el vídeo que encabeza estas líneas.