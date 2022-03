‘RED’: Billie Eilish y Finneas O'Connell nos hablan de las canciones que han hecho para la película

RED ya está disponible en Disney+, y el mundo ha acabado totalmente enamorado de Mei y su panda rojo. La nueva película de Pixar ha encantado a seguidores de todo el mundo, gracias a su trama realista -obviando la magia, obvio- y a la naturalidad de todos sus personajes.

Pero una de las cosas que más ha llamado la atención de RED más allá de todo el tono alegórico de la película, que cuenta sin complejos la pubertad y las consecuencias de hacerse mayor, es todo su contexto. A poco que se investigue sobre Domee Shi, su directora, se puede ver que la película es prácticamente una autobiografía.

Shi también nació en China, aunque se mudó con apenas dos años a Toronto. Con este pretexto no es difícil imaginar que la preadolescencia de Mei es muy similar a la que la directora vivió en la Canadá de los 2000, Tamagochi y moda de instituto incluidos. Y aquí entra en juego una de los aspectos más curiosos de la película: ¡Hay una boyband!

El grupito de Mei está obsesionado con 4*Town, el grupo de chicos que vuelve locas a fans de todo el mundo y que casualmente se pasarán por Toronto en un concierto que las protagonistas no están dispuestas a perderse. Las canciones de los chicos son muy pegadizas y todo un bombazo pop, aunque no es de extrañar si se tiene en cuenta que han sido compuestas por Billie Eilish y Finneas O'Connell.

Según cuentan en el vídeo sobre estas líneas, se basaron en melodías de los 2000, y en la película se pueden ver claras referencias a Backstreet Boys y 'N SYNC. Obviamente, cuando a los hermanos se les presentó la oportunidad, no dudaron en aceptar la oferta de Pixar para componer las canciones. True Love y Nobody Like You son las que más suenan en la película.

Como confesión, Eilish habla de que se sintió muy representada por los personajes porque ella misma fue así de fan. De hecho, cualquier fan de la bad guy por excelencia sabrá que tenía toda su habitación llena de pósters de Justin Bieber. Ahora parece haber plasmado a la perfección todo este fanatismo sobre la partitura, haciendo de RED todo un fenómeno a nivel mundial.

RED ya está disponible en Disney+.