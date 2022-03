¿Tienes arritmia musical o simplemente no sabes bailar?

¿Cuándo bailas te miran raro? ¿Tus amigos te alejan de la pista de baile? ¿Tu pareja te ha intentado apuntar a clases de baile? ¿Te ha pasado todo esto a la vez? Puede que seas una persona arrítmica. La ciencia tiene una explicación al motivo por el que tu cuerpo va por libre cuando intenta seguir el ritmo de la música.

Una persona arrítmica es alguien que no puede moverse siguiendo una melodía sea la que sea o que por ejemplo al tratar de seguir en un concierto el ritmo con las palmas es incapaz. Un estudio publicado en The Royal Society explica que pasa a las personas que no pueden seguir el ritmo.

El análisis consistió en que un grupo de personas en las que había arrítmicos y no arrítmicos tenían que golpear el suelo con un pie siguiendo un ritmo marcado. Todos pudieron hacerlo perfectamente. Con este simple ejercicio se demostró que no había ningún problema del sistema motor. El problema llegó cuando tuvieron que hacer lo mismo, pero siguiendo la música que escuchaban de fondo. Fue entonces cuando los individuos que carecían de ritmo se las vieron y desearon seguir la música con el pie. No lo pudieron resolver bien, no sabían cómo hacerlo. Era superior a su capacidad de actuación. Para entender que pasa con estas personas que sufren un trastorno raro, pero no preocupante, hay que explicar qué son los ritmos biológicos por los que nos movemos todos los humanos. En un experimento muy sencillo que puedes hacer en casa y comprobar si es algo físico o no tienes dotes para la danza.

Los ritmos biológicos internos actúan antes señales externas

Personas bailando en una pista de baile / Flashpop

En la mayoría de las personas los ritmos biológicos internos responden ante señales externas. Esas señales externas son la música o si vamos andando con otra persona y adaptamos nuestro ritmo al suyo o cuando ante un ataque de nervios alguien respira pausadamente ante nosotros y nuestra respiración se va ralentizando. Los ritmos biológicos son patrones naturales que nos permiten comer o dormir y que nos hacen la vida más fácil de manera instintiva, son respuestas primarias.

La arritmia es una imposibilidad física así que en principio poco se puede hacer ante este trastorno. Las opciones que nosotros te damos pasan por olvidar la vergüenza si es que no te puedes reprimir en una fiesta y darlo todo en el baile. Si por el contrario sabes que eres arrítmico y encima ni te gusta bailar harás bien quedandote en la barra del bar conversando con un amigo.

En tiempos de Tik Tok en los que el baile se ha puesto de moda y todo el mundo sube vídeos con temas de moda, las personas arrítmicas pueden disfrutar de ver como bailan los demás. Y tratar de emularlos donde nadie los vea. Puedes probar por ejemplo con este tema que se marca Lola Índigo.