Un joven se entera de que ha sido rechazado en un empleo por este despiste

Buscar trabajo siempre ha sido una tarea estresante y, a veces, un poco complicada. Sobre todo porque mucha gente ha pasado un largo tiempo sin encontrar nada, hasta que al final llega el gran día de conseguirlo. Luego, también cabe la posibilidad de ser rechazado y por motivos "justos" según los reclutadores. Aunque este no ha sido el caso de este usuario de Tiktok.

Alexander (@naltygay) contó en un vídeo de Tiktok su mala experiencia con el departamento de Recursos Humanos (RR. HH.) de una empresa norteamericana. Resulta que el joven buscaba un empleo y envió su CV a esa entidad. Lo volvía a intentar tras dos intentos fallidos, pero volvió a pasar. No ha sido seleccionado. Sin embargo, Alexander se enteró de haber sido rechazado por un despiste de RR. HH., por lo que leyó lo que no tuvo que leer.

"Sí, las rupturas amorosas duelen y todo lo demás, pero... ¿alguna vez has recibido emails de RR. HH. que hablan sobre por qué no quieren contratarte?", escribía naltygay. El estadounidense subió otro vídeo explicando el contexto de la situación y contó que la primera vez que aplicó en una oferta de la misma empresa fue en abril de 2021. No pasó el proceso porque tuvo que quedarse en su ciudad, Utica, más tiempo de lo que él creía.

"Vale, vamos a rechazarlo"

Mientras, el segundo intento se remonta en diciembre de 2021: "Había regresado a la ciudad y necesitaba el trabajo", expresó. Esa vez parecía que todo iba a salir bien, ya que le dijeron que concretarían con él una entrevista. Pero ese encuentro nunca sucedió ya que no volvieron a ponerse en contacto con él.

Volvió a intentarlo por tercera vez, a principios de marzo. Esta sería su última oportunidad. ¿Resultado? Otro rechazo. Aunque esta vez los reclutadores no se pusieron en contacto directamente con el joven de 19 años, sino que le enviaron por error un correo de una conversación entre ellos que Alexander pudo leer. Al parecer uno de RR. HH. le estaba advirtiendo a su compañero de que el interesado (Alexander) no se había presentado a una entrevista en diciembre de 2021 y que no le llamarían de nuevo.

A lo que el otro contestó: "Bueno, eso es interesante. Vale, vamos a rechazarlo...". El protagonista no dudó en defenderse y les comunicó por correo que ellos nunca se pusieron en contacto con él para acordar la entrevista. Adjuntó varias pruebas, como capturas de pantalla, pero la entidad no se pronunció. Ahora, naltygay tiene claro que, después de esa mala imagen corporativa, no volverá a intentarlo jamás.