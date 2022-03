‘Maestros de la Costura 5’ vuelve a despedir a un novato en su última expulsión

Las cosas en Maestros de la Costura 5 siguen complicándose, y no es para menos. El talent sigue elevando su exigencia a medida que avanzan los programas, y todo para que solo queden los mejores de cara a la final. Algo que parecen estar consiguiendo, aunque las despedidas sean lo más lacrimógenas posibles.

Una semana más, el programa ponía a prueba las habilidades de su casting con desafíos que muy pocos costureros harían… Tan pocos, que ni ellos mismos pudieron. La prueba por equipos terminó desencantando de tal manera a Lorenzo Caprile, Palomo Spain, y María Escoté que mandaron a los nueve aprendices directos a la prueba de eliminación, sin criba ni beneficios para ninguno de ellos.

Al menos al principio, pues una vez de vuelta al taller comunicaron a Lluis que podía retirarse de la prueba de expulsión por estar salvado. A su vez, decidió compartir el privilegio junto a Caterina, a la que vio más inexperta que sus compañeros y consideró oportuno que descansase durante una semana. Al estar la cosa entre siete, el expulsado acabó siendo uno de los novatos de la edición:

Jesús se convirtió en el nuevo eliminado de Maestros de la Costura 5, algo que ni él mismo se esperaba. Su pieza fue de las tres peores -compartiendo título con Lili y Borja- y aunque las otras dos terminaron por pasar el filtro de los jueces, él mismo consideró que no se iba a ir del programa. En un tono muy humorístico, confesó que aunque se tuviese que agarrar a la mesa de confección, él no abandonaría el programa esa noche. Y pese a estar plenamente convencido de ello, no le quedó más remedio que coger su máquina de coser e irse por la puerta cuando el jurado pronunció su nombre.

No se lo tomó mal, pues terminó por dar una lección de deportividad y despedirse con frases tan motivadoras como "en esta vida nos tenemos que caer y levantar, y de los errores, aprender". Pese a ello, no provocó un momento en los que el taller se llenase de lágrimas, aunque sí constituyó otra de las grandes sorpresas de las últimas semanas en el programa.

El experto Eduardo Navarrete

Ahora, la cosa está más ajustada que nunca. La gran revelación de la temporada es Pablo, aunque Lluís y su afán de hacerse con la victoria que considera que tuvo que ser suya en su momento le siguen muy de cerca. Eduardo Navarrete, por su parte, sigue demostrando su experiencia en el gremio a golpe de aguja.

De hecho, ya ha pasado a coser a mano sorprendiendo gratamente al jurado, alegando que tarda menos en terminar las pruebas.

Muchos méritos y pocos programas por descubrir más facetas de los aspirantes, en una lucha que ya se adivina como una de las más duras de toda la historia del formato. Habrá que esperar quién llega a la gran final, aunque ya se puede asegurar que gane quien gane, tendrá talento de sobra.