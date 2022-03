Anitta habla sobre su colaboración con Becky G y Tini, su canción viral en Tiktok y su nuevo disco

Anitta está en su mejor momento. En los últimos años, la brasileña es una de las artistas latinas más cotizadas de la industria. La artista ha conseguido que su renombre recorra ya por todo el mundo. Hasta en EE.UU tras el lanzamiento de Boys don't cry, su canción en inglés.

Sin embargo, donde ahora está sonando más Anitta es en las redes sociales, gracias a su tema Envolver que se ha convertido en una de las tendencias del año en Tiktok. La canción ha sido utilizada en más de 500.000 vídeos de la plataforma, donde un baile sensual de la brasileña es el protagonista. Resulta que el baile viral es el mismo paso que realiza la cantante en el videoclip del single y que consiste en perrear en suelo.

Según recoge Billboard, la artista no se esperaba para nada que su canción se volviera tan viral: "Estop es increíble. Esto no se ha sido visto en Brasil antes", dijo Anitta durante un Instagram Live con Billboard Latin. "Soy así las 24 horas del día, los 7 días de la semana", comenta de sus bailes. "No pretendo ser así y creo que eso es parte del éxito de la canción. Si tuviera una estrategia real, no habría funcionado". Pero ahí sigue, superándose a sí misma cada día.

Colaboración con Becky G y Tini

Además, la artista también habló sobre su colaboración con Becky G y Tini, ya que las tres forman parte de una campaña de WhatsApp llamada Escúchanos. Míranos. celebrada por el Día de la Mujer, especialmente por las mujeres en la industria de la música. "Somos amigas y nos preocupamos la una por la otra. Son dos [de mis] amigas increíbles", confesó.

"La razón por la que nos unimos a la campaña es para recordarles a las mujeres el poder de estar juntas. Para nosotras, las mujeres, es muy complicado, sobre todo me di cuenta cuando entré en la industria. Las mujeres nos conectamos y sabemos la importancia de apoyarnos mutuamente", añadió. Asimismo, Anitta se ve enfocada en su próximo proyecto: un disco en tres idiomas, en español, inglés y portugués. Así será Girl from Rio, que llegará, si todo sale bien, el próximo abril de 2022.

Sin duda, la brasileña no deja de sorprendernos en ningún momento. Sus fans, entre los que nos incluimos, no pueden aguantar las ganas de escuchar algo nuevo de ella. Pero habrá que seguir esperando para hacerlo.