Bad Bunny pierde frente a la demanda de Missy Elliot por la canción ‘Safaera’

Bad Bunny es uno de los grandes artistas latinos de la industria. El puertorriqueño ha lanzado diversos éxitos y que han llegado a convertirse en la banda sonora de sus millones de fans. Sin duda, todo un hito en la historia. Algunos de sus hits destacan Yo Perreo Sola, Callaita, La Santa o Safaera. Sin embargo, con esta última parece que han surgido algunos problemas.

En 2021, el boricua se hizo noticia por un lío judicial por esta canción, ya que Pedro Turruellas, también conocido artísticamente como DJ Playero, le demandó por haber copiado algunas partes de tres de sus canciones para Safaera: Besa tu cuerpo, Chocha con bicho y Sigan bailando. Por lo que habrá que seguir esperando para saber la respuesta del Tribunal.

Y es que este hecho se dio a conocer ya en 2020, cuando Spotify eliminó la canción de su catálogo por diversas acusaciones de plagio. Ahora, en 2022, ha llegado otro dolor de cabeza para el reggaetonero. Resulta que ha perdido frente a la demanda de la rapera estadounidense Missy Elliott, tal y como recoge varios medios internacionales. La cantante ha demandado al intérprete de Dakiti por haber utilizado un riff de guitarra de su canción Get Ur Freak On sin su consentimiento.

1% de las ganancias para Benito

Según Rolling Stone en Español, ha dejado a Don Benito, Jowell y Randy y Ñengo Flow con el 1% de las ganancias de Safaera, ya que la rapera ha solicitado millones como compensación. El single cuenta con más de 300 millones de reproducciones en YouTube, por lo que no sorprende el tremendo impacto que Safaera ha ocasionado en la música.

De momento, Benito no se ha pronunciado al respecto, pero Jowell sí. En una entrevista en el canal de YouTube llamado Molusco TV, el cantante habla sobre esta disputa. "Se quedaron con todo. Lo que pasa es que legalmente ellos no me pueden sacar porque yo escribí ahí, así que me dieron el 1% a mí, 1% a Randy, y se quedaron con todo ellos. Hasta Bad (Bunny) cobra como 1% también. Nosotros nos fuimos hasta abajo con esa canción, tuvimos que cederla", manifestó Jowell.

Asimismo, dijo que en un principio las ganancias eran de un 20%, pero tuvieron "errores gravísimos en la producción" y, por ende, acreditar a los dueños.