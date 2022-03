Ricky Merino cuenta su experiencia homofóbica en el deporte: “‘Marica’ me llamaban”

“Te has puesto cachas porque no sabes cómo llamar la atención y recibir casito, y cachas se puede poner cualquiera”, le escribió por Instagram un hater (por llamarlo de alguna manera) a Ricky Merino. Un mensaje discriminatorio que hizo reflexionar al cantante y presentador, abriéndose en canal a través de un post en el que explica cómo el deporte le ayudó a combatir el bullying homófobo.

“Hace cuatro años descubrí un deporte que me ayudó a cuidar mi salud mental”, ha empezado diciendo el exconcursante de Operación Triunfo 2017. El artista ha continuado explicando que él era de los que suspendía Educación Física y que, en vez de jugar al fútbol, prefería las actividades artísticas: “’Marica’ me llamaban a modo de insulto. No fue hasta mucho tiempo después cuando mi relación con el deporte cambió”, ha seguido explicando.

Ricky ha continuado explicando que, aunque para algunos le pueda parecer algo superficial, no es más que una consecuencia de una pasión: “Cuando entreno, no pienso. Los problemas desaparecen, los agobios, todo. Solo me concentro en el movimiento, me río, sufro y disfruto”.

Con estas palabras, Ricky asegura que en ningún modo lo hace “para tener casito”. Además, el cantante le anima a su hater a probar algo que lo aleje de esa toxicidad interna que le empuja a escribir a alguien para escupirle sus frustraciones.

“Además, si subo fotos entrenando o sin camiseta lo hago principalmente porque me da la gana”, ha sentenciado el presentador.

Lluvia de elogios

Las palabras de Ricky han sido muy aplaudidas por sus seguidores y seguidoras. Por supuesto, algunos de sus compañeros de profesión han contestado:

Puppi Poison: “Sube las fotos que quieras u otras tantas personas les motivas y alegras la vista”

Gonzalo Hermida: mae mia Ricardo!!!

Roberto Leal: “Sí, pero estás más fuerte que el final de Bambi”

Julia Medina: “quiero ser tú”

Máxim Huerta: “Pues mira, yo también lo haría. Las fotos, digo, lo del deporte…”

Raoul Vázquez: “Y punch”

Sin duda, Ricky Merino puede y debe subir las fotos que quiera en sus redes sociales.