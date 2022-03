Ibai Llanos revela su ceguera del 70% en un ojo a causa de una enfermedad

Ibai Llanos se ha convertido, sin duda, en una de las figuras más seguidas y queridas de Internet. Es un gran referente dentro del mundo de los videojuegos y, además, es uno de los mayores streamers que suma millones y millones de suscriptores en todo el mundo. Por eso, se podría decir que nadie se pierde ningún directo suyo. Y menos el que ha tenido el pasado fin de semana.

El streamer vasco se encontraba en directo en Twitch, ya que participaba en un torneo del videojuego Call of Duty. En un momento de la partida, Ibai empieza a recibir un montón de comentarios donde se le recrimina por no haber visto un importante detalle del videojuego. Aquí es donde el streamer se sincera con sus seguidores y revela su ceguera del 70% en el ojo izquierdo. "Yo decía que era lo típico por culpa de la pantalla, lo que muchos habréis pensado. Estoy ciego, necesito gafas", admite Llanos.

Es una movida no ver de un ojo y que no sea un problema ocular"

Sin embargo, el vasco se llevó una sorpresa cuando el oculista le dijo que tenía "la vista perfecta". "Si tú no ves de un ojo, pero la vista la tienes perfecta, significa que estás perdiendo la vista probablemente por algo que tienes en el cerebro o por un problema que puedes tener en otro sitio. Es una movida no ver de un ojo y que no sea un problema ocular", manifestaba.

Tras varios estudios médicos realizados, al fin consiguieron dar con el problema. Resulta que esa ceguera parcial ha sido provocada por una infección de herpes que tuvo cuando era pequeño. Además, el médico le dijo que si pasaba el herpes, podría tener un "efecto secundario". "Y, al parecer, el efecto secundario que yo he tenido cuando me he hecho mayor ha sido que he perdido el 70% de la vista del ojo izquierdo", dijo Ibai.

Está claro que este "pequeño" problema de vista no le ha afectado mucho y ha podido continuar con su vida. Porque ya le vemos ahí, dándolo todo en cualquier partida y haciéndonos disfrutar como nunca.