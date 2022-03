Agoney sobre su paso por 'Tu cara me suena': "He aprendido que no hay que tomarse la vida tan en serio"

El pasado viernes 4 de marzo Agoney conseguía alzarse con la victoria en Tu cara me suena con un 53% de los votos del público frente a Nia Correira y María Peláe, que completaban el podio con un segundo y tercer puesto respectivamente.

El canario quedaba perplejo ante su triunfo y exclamaba "es la primera vez que gano algo" mientras su pareja, el bailarín Marc Montojo, se acercaba a entregarle el premio y un ramo de flores, protagonizando un beso que se convertiría en uno de los momentos más comentados de la noche.

Ahora visita LOS40 para hacer balance de su paso por el programa, contarnos cómo vivió esa victoria y hablarnos de cómo le ha cambiado esta experiencia a nivel personal y profesional. Además, profundiza en la gran amistad que le une a Mónica Naranjo, su lugar dentro de la industria musical y la locura de recibir mensajes de felicitaciones de los artistas a los que ha podido imitar, entre ellos Olly Alexander de Years & Years o Pitingo.

Agoney hace balance de su paso por ‘Tu cara me suena’

Ganar Tu cara me suena

"Todavía no me ha dado tiempo de procesar nada" explicaba Agoney frente a cámara, que considera que ha vivido la victoria del programa y el lanzamiento de su último single de manera frenética, sin poder haberse parado a asimilar todo lo que está pasando.

Sobre su beso con el bailarín Marc Montojo, su actual pareja, y la repercusión del mismo en redes sociales se mostraba completamente despreocupado, habiendo experimentado ese momento con completa naturalidad: "Al final, cualquier persona se puede poner en mi piel: me dan un premio y lo normal es que le plantes un beso por la emoción y por las ganas de compartir ese momento tan bonito. Y bueno, mientras sea amor y no sea odio lo que se celebre en redes, maravilloso".

Participar en el programa de imitaciones ha sido una experiencia muy estimulante para el cantante y afirma que ha aprendido mucho, sobre todo a "no tomarse la vida tan en serio". Todo un reto para el canario donde ha podido interpretar a artistas de la talla de Lady Gaga, The Weeknd, Bruno Mars o Rauw Alejandro; pero también hacer una gran amistad con Nia y María Peláe, a quienes no conocía previamente.

"Tengo la suerte de rodearme de gente que no compite sino que comparte"

El canario también ha profundizado en su relación con Mónica Naranjo, a quién imitó cantando El amor coloca y con quien tiene una gran amistad desde su paso por Operación Triunfo 2017. "Me ha dado mucho amor" comentaba Agoney: "es una de las artistas más grandes que ha tenido este país [...] y que una artista a la que yo admiro tanto me diga cosas y palabras tan bonitas y lo haga público es como '¡wow, que fuerte!'".

En una industria tan competitiva como es la de la música el artista se siente afortunado de rodearse de "personas que no compiten sino que comparten". Del mismo modo, ha recibido muestras de cariño de algunos artistas a los que ha podido imitar, entre ellos Olly Alexander de Years and Years, que compartía en redes sociales la actuación de Agoney: "fue muy bonito".

De momento el artista espera poder seguir sacando música y creando proyectos a lo largo del 2022. Además, podremos verle muy pronto, pues es uno de los artistas confirmados para LOS 40 Primavera Pop 2022.