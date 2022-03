Las guitarras de Marlon sonarán fuerte en LOS40 Primavera Pop 2022

La vitalidad de la música de Marlon se dejará sentir sobre el escenario de LOS40 Primavera Pop tanto en Madrid como en Barcelona.

El grupo, formado por Adri, Juanin y Jorge estará actuando para presentar uno de sus mayores hits este año: De Perreo. Un tema soberbio con un título que juega al descoloque si proviene, como es el caso, de una banda de rock. Pero no nos engañemos, la letra no es un homenaje a la música urbana, sino a la convivencia de esta con todos los demás estilos.

Y más allá de eso, De perreo es una oda al amor por encima de todo, también de los gustos musicales. Como reza la letra: "Que me gusta de ti todo lo que veo / Que soy un poco pieza pero tú eres un jaleo / No paro de flipar cada vez que te veo / Que yo soy más de rock pero tú eres más de perreo", cantan los chicos.

Este tema se incluye en el último disco de Marlon, titulado igual que el nombre del grupo, y que el trío presentó en septiembre de 2021.

Marlon, confirmados para LOS40 Primavera Pop en Madrid y Barcelona este 2022. / LOS40

LOS40 Primavera Pop es el festival de festivales pop. Cada año LOS40 celebra la llegada de la primavera con este evento que ya lleva celebrándose 16 ediciones. Y no queremos parar. Sobre el escenario de este festival han pasado artistas de talla internacional como Lady Gaga, Ed Sheeran, Jonas Brothers, Take That, Paulina Rubio, Jason Derulo... y artistas patrios con sólidos proyectos como Dani Martín, Melendi, Pablo Alborán, C. Tangana, Aitana, Nena Daconte, Amaia... y muchos otros.