En tan solo un año, Griff se ha convertido en una de las grandes revelaciones del pop. La artista británica sorprendió a la industria con su tema Black Hole, ganándose los elogios de grandes estrellas como Taylor Swift.

De hecho, la cantante no ha parado de sumar elogios y premios en los últimos meses. Sin ir más lejos, se llevó el premio a mejor artista revelación internacional en LOS40 Music Awards 2021. ¡Y no nos extraña! La cantautora, que sigue triunfando con su último tema Head On Fire junto a Sigrid, tiene un don para crear canciones.

Es el resultado de horas y horas trabajando y componiendo, pero también de haber escuchado mucha música durante toda su vida. ¡Y menudos referentes! ¿Cómo lo sabemos? Porque la artista ha compartido con nosotros una playlist muy especial.

Griff nos recomienda la playlist con sus canciones favoritas

La joven británica nos desvela cuales son las canciones que le inspiran y, como era de esperar, la selección es magnífica. Encontramos un gran abanico de artistas. Desde las grandes divas de los noventa como Celine Dion o Whitney Houston, hasta grandes compositoras actuales como Taylor Swift.

Además, Griff también se inspira en otros compañeros y compañeras que están empezando. Talentos como Luzzy McAlpine o Sam Fender se encuentran también en la lista. También encontamos canciones que pertenecen a bandas sonoras, como la de Second Nature de Bon Iver, que escribió para No mires arriba. Sin duda, Griff ha creado una playlist de lo más completa. Te la dejamos aquí:

Te recordamos que puedes encontrar esta playlist a través de nuestra app de LOS40. Así que descárgatela y dale al play para disfrutar de la sesión que ha preparado Griff.

Sobre Griff

Desde Reino Unido, de sangre jamaicana y china, Sarah Faith Griffiths se ha convertido en una de las grandes revelaciones musicales de la temporada. Aunque seguramente la conozcas como Griff.

Su pasión por la música viene desde bien pequeñita. De hecho, tal y como confesó en una entrevista para MTV, Fearless de Taylor Swift fue el primer disco del que se enamoró.

Fue con 18 años cuando Griff lanzó su primer single oficial: Mirror Talk. Demostrando un enorme talento, la británica no tardó en ganarse el favor del público y la critica. Este 2021, la joven ha lanzado su primer EP, One Foot In Front Of The Other, demostrando su enorme talento.