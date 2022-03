Cristina Porta rompe a llorar en ‘Secret Story 2’ por su ruptura con Luca Onestini: “No me puedo querer menos”

Aunque ahora sea colaboradora en Secret Story 2, Cristina Porta un día fue una de las participantes más queridas del primer reality de ese formato en la cadena. Consiguió llegar hasta la gran final y disputarse el premio con Luca Onestini, con quien terminó perdiendo, aunque inicianso una relación sentimental. Pero parece que ahora el amor se ha acabado.

Después de unos meses de amor, pasión y muchos post en redes sociales dejando claro que su relación era de ensueño, los rumores empezaron a acudir a la pareja de los Porta-Onestini. Ellos lo negaron, aunque ahora queda clara la validez de aquello de "cuando el río suena…". Semana después, y a través de las redes sociales, el italiano fue el encargado de anunciar la separación vía stories de Instagram.

Porta, que era una de las colaboradoras de la novena gala del reality, terminó afrontando lo evidente: el presentador le preguntó sobre su estado y ella, sonriendo a duras penas, trató de contestarle sin derrumbarse. Aunque inevitablemente acabó fallando en su misión:

"No hubo despedida realmente", adelantó la periodista sobre los últimos momentos que vivió su relación. Parece que todo se terminó de manera abrupta, sin posibilidad de hablar las cosas. Y más allá de las razones de cada uno para la separación, ella fulminaba al su ya exnovio con una simple frase: "Yo pido respeto por él, pero el primero que me tiene que respetar es él a mí".

Dijo no querer dar su versión en redes sociales porque le parece "súper infantil", por lo que parece que prevalecerá este momento televisivo que le regaló a la audiencia. Eso sí, no dudó en explicar el porqué de su silencio: "Yo le dije que nunca le haría daño aunque él me lo hiciera a mí. Y no se lo voy a hacer", comentó.

Finalmente, confesó que "Yo a él no le puedo querer más, pero tampoco me puedo querer yo menos". Una confesión sobre autoestima y amor propio que quizá pueda dar las claves de por qué ya no siguen juntos, aunque eso sea algo que -de momento- no se pueda ver en un plató