Chanel y Camila Cabello con Ed Sheeran: Cuba, en el ADN de las candidatas de esta semana

Dos chicas nacidas en Cuba, una de ellas acompañada por un británico, parten esta semana como candidatas a entrar en lista. La primera es la que será la representante de España en la próxima edición del Festival de Eurovisión, derecho que ganó tras triunfar en el Benidorm Fest: Chanel. La intérprete de SloMo llegó a Olesa de Montserrat (Cataluña) con tres años, y en su currículum artístico figuran estudios de baile con eminentes profesores, su participación en musicales como Mamma mía, Flashdance, El guardaespaldas o El Rey León, así como en películas y series, y una actuación como bailarina de Shakira en los MTV EMAs de 2010. Tendrá un papel destacado en Malinche, la última producción de Nacho Cano.

SloMo, la canción que Chanel defenderá en Turín y con la que aspira a debutar en la lista de LOS40, es un tema que la presenta como diva latina y que Tony Aguilar estrenó en LOS40 Global Show. La artista flipó al escucharse sonando en LOS40. Entre los autores del tema hay músicos, como Keith Harris, que han trabajado con Madonna, Britney Spears, Nicki Minaj, Mariah Carey o Black Eyed Peas. El vídeo del single lo estrenó TVE esta misma semana. El HT #MiVoto40Chanel le dará luz verde para estrenarse en el chart.

También en Cuba, muy cerca de La Habana, nació Camila Cabello, aunque ella recaló de niña con su familia en Estados Unidos. La ex Fifth Harmony viene de ser número uno el 5 de febrero con Don’t go yet, de su último álbum, Familia (que sale el 8 de abril). Al mismo trabajo pertenece Bam bam, tema en el que se hace acompañar de Ed Sheeran. Si consigue entrar en lista el sábado, Camila podría hacer doblete (sigue entre nosotros con Don’t go yet) y el pelirrojo, triplete, pues permanece con Bad habits (actual récord de permanencia, 37 semanas) y Shivers, con las que también fue número uno.

No es, sin embargo, la primera vez que Camila y Ed trabajan juntos. Ella colaboró en el tema South of the border, incluido en el disco No. 6 Collaborations project, de Sheeran. Ahora, él le devuelve el favor, y ha adaptado su estilo a los ritmos enraizados de Camila, en este Bam bam de estribillo adherente. Así que si quieres que el dúo se cuele en la lista el sábado, debes apoyarlo con el HT #MiVoto40.

¡Mucha suerte!