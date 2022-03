Elton John disfrazado de Pato Donald y cantando ‘Your song’ en Central Park: “No podía parar de reírme”

"Metía el brazo en el agujero de la pierna y la pierna en el agujero del brazo", recuerda Elton John del momento en el que se estaba enfundando su disfraz de Pato Donald. Mientras, en Central Park, más de 400.000 personas le esperaban. Lo que jamás se hubieran imaginado es que su ídolo apareciera vestido como el pato más famoso de Walt Disney. "No podía caminar y tampoco podía sentarme… pero no podía parar de reírme", contaba el icono británico en su biografía. Lo que Elton John ofreció ese día, no solo fue el concierto más multitudinario de su carrera. También nos dio el momento más memorable. Es difícil olvidar al Pato Donald desternillado mientras cantaba Your song y soltaba algún 'cuac' improvisado.

El concierto más multitudinario

Sir Elton John tiene el récord de atuendos 'peculiares'. Su armario siempre estuvo repleto de prendas y accesorios estrambóticos, provocativos y divertidos, que nunca han dejado indiferente a nadie. Pero, entre las numerosas gemas de su vestuario, la de color azul, amarillo y blanco, es insuperable. Y esta es su historia.

Elton John durante un concierto. / David Redfern/Redferns

En septiembre de 1980, El 'rocket man' emprendió la gira 1980 World Tour para presentar su álbum 21 at 33. Le acompañaban Nigel Olsen a la batería y Dee Murray al bajo, la Elton John Band original. El 13 de septiembre de 1980, ofrecía uno de los 63 conciertos programados para el tour. Ese día la entrada era gratuita, porque la cita era en el Central Park de Nueva York. Más de 400.000 personas (500.000 según algunas fuentes) presenciaron un espectáculo único. Elton John, sentado a su piano blanco, ofreció uno de los grandes shows de su carrera. El más multitudinario. Cantó Goodbye yellow brick road, Rocket man, Little Jeannie, Bennie and the Jets… o Imagine (la version del clásico John Lennon).

El cambio de vestuario más largo de la historia

Después de más de dos horas de concierto, John se despidió y desapareció. Mientras el público esperaba el 'bis', él se preparaba para la gran transformación. Tardó mucho tiempo. De hecho, se convirtió en el "cambio de vestuario más largo de la historia", como dijo el presentador Tom Snyder algunos días después. Bob Halley, asistente personal y mano derecha de Elton John, se encargó de la nada envidiable tarea de meter al cantante en el disfraz de Pato Donald. "No había ensayado cómo ponérmelo. Estaba en el 'backstage' del Central Park intentando metérmelo y metía el brazo en el agujero de la pierna y la pierna en el agujero del brazo, y le dije a Bob 'Se van a marchar'", recordaba John. Pero no fue así. Los cientos de miles de fans permanecieron atentos. No se imaginaban, ni por asomo, de lo que iban a ser testigos.

Sin duda, el músico inglés poseía un talento inigualable para lo teatral. Y cuando el diseñador de su vestuario Bob Mackie (quien había trabajado para Cher en los 70) se ofreció a crearle el disfraz del personaje de Disney para su concierto en Central Park, era demasiado tentador como para despreciarlo.

"No podía parar de reírme"

Cuando Elton John salió por fin al escenario, nadie podía dar crédito. Era lo nunca visto. Algo que hoy podría parecer hasta surrealista. Ahí estaba, el mismísimo Pato Donald. Pero no todo fue tan fácil para el artista. No había ensayado antes vestido de esa guisa… así que se encontró con alguna que otra dificultad. “Había dos problemas", recuerda John en su libro Me. "El primero, que no podía caminar – tenía unos enormes pies de pato, como aletas de buceador. Segundo, tampoco podía sentarme – tenía un enorme trasero acolchado, por lo que lo mejor que pude hacer fue sentarme en el borde del taburete del piano. Intenté tocar Your song, pero no podía parar de reírme".

La situación era tan ridícula que cuando empezó a cantar Your song provocó las carcajadas generalizadas. "Una vez más", escribe Elton en su biografía, "la tierna balada de Bernie (Taupin) sobre el floreciente amor juvenil quedó destruida por lo que yo había decidido ponerme en el escenario". Para el cantante, ese disfraz era "fabuloso, maravilloso" y se divirtió de lo lindo cantando. Efectivamente, no paraba de reír y soltaba algún 'Cuac' mientras entonaba "It's a little bit funny…". Bite your lip (Get up and dance) fue la segunda canción del 'bis', y la última del concierto.

"Estoy muy encariñado con el Pato Donald"

Elton John ha subastado cientos de trajes extravagantes que ha lucido sobre el escenario. Destina los beneficios a Elton John AIDS Foundation. Sin embargo, nunca se ha desprendido de su disfraz del pato de Disney, y eso que insiste en que nunca volverá a ponérselo. La prenda estará siempre en su armario: "Estoy muy encariñado con el Pato Donald porque me hizo reír" ha dicho. En una entrevista de 2006 en Irish Examiner, el artista aseguraba que sus días de atuendos escandalosos habían quedado atrás y reconocía: "… algunas de las cosas que me he puesto eran horrorosas... lo llevé demasiado lejos durante demasiado tiempo"

En una entrevista con ABC, Elton John habló de sus días más oscuros de adicción a las drogas y al alcohol. Los de sus atuendos más escandalosos. Y desveló que su periodo más autodestructivo fue en los 80, un periodo precedido por su atuendo de Pato Donald: "las prendas que me ponía iban más allá de todo lo creíble".

"Se excedió bastante"

Bernie Taupin, entrevistado por la revista Time, desveló las razones que escondían esas disparatadas prendas. "No es un secreto que la razón por la que él se convirtió en ese personaje tan disparatado, es simplemente su rebeldía contra su infancia y contra su padre, extremadamente dominante. No le dejaba siquiera llevar unos zapatos Hush Puppies (un tipo de calzado popular) cuando era niño. Yo podía empatizar completamente con eso". Aunque Taupin entendía a su amigo, eso no significaba necesariamente que le entusiasmara la vestimenta que utilizaba sobre el escenario. "Pienso que hubo veces – cuando se puso el traje del Pato Donald en Central Park – en las que se excedió bastante"

De los cientos de 'outfits' que Elton John se ha puesto a lo largo de sus seis décadas de carrera, el disfraz de Pato Donald es especial. En 2020, coincidiendo con el 40º aniversario de su concierto en Central Park, compartió un post en su Instagram recordándolo:

"Hoy hace 40 años, salí al escenario vestido así. Para un concierto gratuito ante 500.000 personas en Central Park. Gracias a Bob Mackie por mi traje de Pato Donald y a Calvin Klein por patrocinar todo el asunto".