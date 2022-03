Rozalén recuerda a su padre en una emotiva carta un mes después de su muerte

Rozalén no está pasando por su mejor momento personal. Hace justamente un mes que perdió a su padre tras sufrir un infarto fulminante y sigue inmersa en el duelo por esta pérdida tan trágica. Pero ella, que derrocha talento, lo lleva todo al arte y en este primer mes de su fallecimiento ha querido escribir una emotiva carta dedicada a él, a su Cristóbal.

"Un mes sin ti. Y siento que me han arrancado parte de la raíz del árbol que me sostiene. Y siento que de esto no me voy a curar. Que aún me dura el golpe en el pecho y el temblor en las manos", empieza diciendo la cantante de Comiéndote a besos. "Ahora empatizo más con el dolor, porque me parecen ya tan crueles las leyes naturales de la vida…Se me ha helado un trocito de corazón".

A continuación, Rozalén recuerda con nostalgia los últimos días vividos junto a su padre. "Me has regalado los cuatro últimos días de tu vida y no paran de rondarme los mensajes que me lanzabas, como si vinieras a despedirte, como si uno intuyera que está en el tiempo de descuento: 'Llevas diez años de trabajo maravillosos María, pero los diez próximos serán mejores aunque yo no los vea'. 'No dejes de escribir que le haces mucho bien a la gente'. 'Qué feliz he sido estos días'".

"Te voy a echar muchísimo de menos padre. Pero, aún con esta tristeza te prometo que seguiré haciendo de mi camino algo extraordinario. Porque tú amabas la vida y cada uno de mis pasos te lo pienso dedicar. Porque si a mí me duele el mundo es porque a ti te dolía. Y tengo tu boca, tu único hoyuelo y tu apellido es mi nombre", añade antes de terminar con unas preciosas palabras. "Te amo y te amaré siempre papá. Tu hija. Tu María".

Todos con Rozalén

La carta de Rozalén a su padre ha emocionado a todos sus seguidores, pero también a esos amigos y compañeros de profesión que están apoyándola en este duro momento desde el principio. Estos son solo algunos de los comentarios que está recibiendo la cantante después de publicar uno de sus textos más personales.

Fernando Tejero: Te quiero y te abrazo.

Sara Carbonero: ♥️🙏🏻

Vanesa Martín: Abrazo fuerte ❤️

Miriam Rodríguez: ❤️🌹 un abrazo gigante María.

Amelina Bono: María que bonito!!!!!!!!!! ❤️❤️

Inma Cuesta: Te abrazo ❤️

Tristán Ulloa: Un cálido abrazo ❤️

Bely Basarte: 🤍🌹

Cristina Castaño. ❤️

Michelle Jenner: ❤️❤️❤️ Mi abrazo inmenso.

Desde LOS40 también te mandamos un abrazo gigane y todo el ánimo del mundo María.