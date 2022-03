Fedez anuncia que padece una enfermedad: “Me estoy preparando para afrontarlo”

Fedez es uno de los artistas musicales más conocidos de Italia. El rapero, marido de Chiara Ferragni, llevaba días preocupando a sus fans debido a su ausencia en redes sociales. Y es que el artista es muy activo en Instagram. Este silencio ha terminado este jueves, 17 de marzo, cuando ha reaparecido.

Fedez ha grabado una serie de stories donde confesaba que acababa de recibir un diagnóstico médico que no se esperaba y que le ha cambiado la vida. El cantante ha compartido, entre lágrimas, que tendrá que someterse a un tratamiento.

“Estoy aquí para deciros que lamentablemente me han encontrado un problema de salud, pero afortunadamente a tiempo”, ha empezado diciendo el joven. Lo ha hecho sin revelan, en ningún momento, de qué problema se trata.

“Esto va a suponer un importante recorrido en mi vida que tendré que tomar y que también quiero contar. No ahora, no en este momento en el que necesito abrazar a mi familia y amigos”, ha continuado explicando el artista.

Fedez no ha dado más detalles sobre la enfermedad que padece, lo que sí ha querido dejar claro es que va a tomárselo como un desafío que le ha puesto la vida: “Ahora mismo no estoy lo suficientemente cuerdo para ir más allá y me estoy preparando para afrontar esta nueva aventura que me ha puesto la vida”.

El apoyo de Chiara

Fedez ha querido dedicarle unas preciosas palabras a su mujer, Chiara Ferragni, por todo el apoyo que le ha dado en este momento tan dificil: "Se lo agradezco porque ha estado muy cerca de mí estos días".

Además, la famosa influencer, ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram para mandarle todo el ánimo del mundo a su marido: “El amor de mi vida necesita un poco de apoyo extra estos días. Te queremos más que nunca, mi amor, y pronto estarás bien. Siempre estarás rodeado del amor de tu familia, de tus amigos y de la gente que te quiere”.