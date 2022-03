Cut Copy, Editors, Milky Chance, Supergrass y Temple cierran el cartel del Mallorca Live Festival

El Mallorca Live Festival, uno de los festivales más importantes de nuestro país, es noticia. Y es que tras su vuelta a la normalidad nos ha ido dando algunos regalos y ahora regresa con una última novedad.



Mallorca Live Festival volverá en junio de 2022 con una amplia variedad de música de lo más grande. Este jueves 17 de marzo se han confirmado los últimos artistas que cerrarán el cartel del festival: Cut Copy, Editors, Milky Chance, Supergrass y Temples. Además, a estos grupos se añaden las confirmaciones de 20 artistas nacionales que también actuarán en el recinto Antiguo Aquapark de Calvià los días 24, 25 y 26 de junio de este año: Rocío Sanz, Embusteros o La Paloma son algunos de ellos.

Los últimos confirmados se unen a Muse y Christina Aguilera, entre otros

Está claro que el Mallorca Live promete mucho y los fans tienen muchas ganas de ver a sus artistas favoritos. Y es que Cut Copy, Editors, Milky Chance, Supergrass y Temples se unen a Christina Aguilera, C. Tangana, IZAL, Rigoberta Bandini y Muse, entre otros. Por eso, el hype por los conciertos está elevándose cada vez más. Asimismo, el evento estima que asistirán cerca de 76.000 personas a lo largo de los 3 días, superando la cantidad de personas en la edición de 2019. Tendremos que seguir esperando para saberlo.

Como bien hemos dicho antes, el festival estará cargado de una ingente cantidad de géneros musicales. Por eso, en el lado electrónico, podremos escuchar a los recientes confirmados Bradley Zero y Ela Minus junto a los ya confirmados Peggy Gou, Jeff Mills o The Blessed Madonna.

Ahora bien. Si todavía no has adquirido tu entrada para el festival ya lo puedes hacer en la página web de Mallorca Live www.mallorcalivemusic.com y en See Tickets. El precio de las entradas se encuentra desde los 59 euros. ¿Te vas a quedar sin la tuya?

Todavía quedan 3 meses más de espera para que puedas ver a tus grupos y artistas favoritos. Estamos seguros de que el festival no nos defraudará. Y tú, ¿tienes ganas ya del Mallorca Live Festival?