'Gran Hermano 1': Ismael Beiro se reúne con Iván Armesto tras su pérdida

Ismael Beiro ha demostrado una vez más que es una persona empática y cariñosa con sus amigos. El ganador de la primera edición del programa de Telecinco Gran Hermano no ha dudado un solo momento en ir hasta donde se encontraba su amigo Iván Armesto para darle un gran abrazo. Armesto ha perdido recientemente a su madre. Los amigos se conocieron gracias a la convivencia que mantuvieron en la casa de Soto del Real (Madrid) en el año 2000. La distancia que les separa no ha supuesto ningún impedimento para que los ex concursantes mantengan la amistad. Armesto ha colgado en su cuenta de Twitter una foto con Beiro junto a un bonito texto de agradecimiento.

Que uno de tus amigos se entere que falleció tu madre, se haga 500km hasta Gijón cuando mañana tiene que estar en Navarra, solo para darte un abrazo, no solo se agradece, se comparte. Gracias @Ismael_Beiro hermano.

Iván Armesto tras la muerte de su madre publicó en Facebook una bonita carta a su progenitora: "Gracias por darnos la vida, gracias por darnos la mano cuando la necesitábamos, por acompañarnos en el camino cuando fue duro y cuando iba como la seda, por las risas, por las frases de madre". En la emotiva despedida el concursante de Telecinco agradecía a su madre su sonrisa, su querer y hasta que le cocinara albóndigas. Armesto concluye el post diciendo que prefiere celebrar la vida que llorar la muerte.Iván adoraba a su madre. Hemos visto como también en su Instagram le ha dedicado alguna foto de ella de joven.

Los accidentes de Beiro y Armesto

Beiro y Armesto se hicieron inseparables en la casa y curiosamente ambos sufrieron un accidente. Beiro se quedó en coma tras un accidente con su moto mientras que Armesto se cayó por un barranco rompiéndose varias vértebras. Del accidente de Beiro sabemos que aún tiene secuelas como falta de movilidad en un pie, pérdida de olfato, pero gracias a sus ganas de vivir y de afrontar los problemas su estado de ánimo no se ha visto resentido.

Armesto era guía turístico cuando entró en la casa de Gran Hermano. En la actualidad se dedica a la producción de cine.