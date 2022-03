‘Los Tipos Malos’ y ‘Código Emperador’, entre los estrenos de cine del fin de semana del 18 de marzo

El fin de semana del 18 de marzo va de romper expectativas. El cine presenta una cartelera de nuevo apta para todo tipo de gustos, con una película de animación a la cabeza que seguro que gusta a pequeños y a mayores por igual, pasando por cine español que vuelve a romper el mito de que nuestras películas no tienen la calidad suficiente.

Las opciones van desde una película para los fans incondicionales de Dreamworks hasta otra que lleva el tándem Michael Keaton-Samuel L. Jackson a la gran pantalla. Para saber todos los estrenos, presta atención a todos los que te proponemos aquí:

Los Tipos Malos

La banda de animales liderada por Señor Lobo, que es toda una institución del crimen en su ciudad, se enfrenta al mayor reto de su vida. No, no será robar un banco ni atracar un casino, sino algo que les resultará aún más difícil: empezar a ser buenos. Y no se lo pondrán fácil, eso está claro.

Los estudios de animación Dreamworks (Shrek, Madagascar, Bebé Jefazo...) firman una película en la que nada es lo que parece, y con una técnica de animación que mezcla el 2D y el 3D presenta una peli entretenida que seguro que superará cualquier expectativa. Y ojo a sus giros argumentales e inspiración en otros géneros: una verdadera sorpresa para toda la familia.

Código Emperador

Luis Tosar protagoniza este thriller político sobre las cloacas del estado en el que Juan, que trabaja para los servicios secretos, deberá ir tras un político de expediente intachable. Sin embargo, por el camino se encontrará con varias dificultades que le harán replantearse la ética de sus acciones.

Al ganador de 3 Goyas se le suman otras caras conocidas como Denis Gómez, Arón Piper o Georgina Amorós. La película, por su parte, cuenta con una trama de tan rabiosa actualidad que dejará al espectador pensativo incluso después de los créditos.

La Protegida

Anna fue adoptada por un asesino que lo cambió todo para actuar como un padre con ella, aunque veinte años después le toca heredar sus habilidades de mercenario para desempeñar el trabajo de asesina a sueldo. Cuando un revés sacude su vida, Anna se alía con otro asesino con consecuencias fatales.

Michael Keaton, Samuel L. Jackson y Maggie Q, ¿hace falta más? Esta película de acción será todo un reclamo para los fans de cada uno de ellos, con un ritmo frenético que no te dejará quitar la mirada de la pantalla.

El mundo es vuestro

La locura de Rafi y Fali vuelve a sacudir la meseta castellana cuando se poponen montar Euroferia, un complejo de ocio que pretende ser un punto de referente mundial para todos. Pero no todo saldrá como esperan: un grupo radical ataca el estreno y los Compadres, muy a pesar de España, son la única opción para solucionarlo.

Sorprendentemente, la saga de El mundo es nuestro (2012) y El mundo es suyo (2017) vuelve para traer otra comedia patria sin complejos a la hora de manejar un guion humorístico. En el reparto, Alberto López y Alfonso Sánchez de nuevo a la cabeza del mismo.

La Última Película

Un niño de apenas 9 años de un pueblo remoto de la India conoce el cine por primera vez. Aunque su padre se opone, vuelve a la sala día tras día, y esa afición se convierte en pasión con una cámara en mano. Junto a su grupo de amigos tratará de perseguir su sueño de ser cineasta, aunque eso signifique tener que renunciar a ciertas cosas.



Esta propuesta india emocionará e ilusionará a partes iguales. Además, su componente dramático hará que más de uno no se pueda resistir a soltar alguna que otra lágrima durante la proyección.