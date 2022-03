Nathalie Poza (‘La Unidad’): “Hay una necesidad de afrontar las realidades a través de la ficción”

La segunda temporada de La Unidad ya está disponible en Movistar+, y los espectadores ya pueden ver la continuación de aquel thriller que no dejaba apartar la vista al espectador ni un momento de la pantalla. Si en la primera entrega de la ficción los protagonistas tenían que afrontar la búsqueda de la célula terrorista que buscaban, ahora serán ellos los que estén en el punto de mira.

Ante esta nueva amenaza, está claro que los personajes cambiarán radicalmente. Por ello, hemos hablado con Nathalie Poza, que interpreta a la dura comisaria Carla y que sigue al frente de la brigada. Sin embargo, su personaje no es el mismo después de la amenaza que hay sobre su equipo y sobre todo, sobre su familia. Aunque eso es algo que explica mucho mejor la actriz:

Pregunta: ¿Quién es Carla en origen?

Nathalie Poza: Carla es la comisaria de la Unidad Antiterrorista Española. Una mujer con un sentido del deber y una vocación por lo que hace que rayan la obsesión, y con una responsabilidad a sus espaldas que en esta segunda temporada se hace muchísimo más grande porque la amenaza se vuelve contra la unidad. Con lo cual la tensión y la desestabilización tanto de ella como de su equipo son muy extremos y la vamos a encontrar en un momento muy álgido de su vida donde todo le va muy bien: ha superado una enfermedad, ha superado una separación... en el trabajo está viviendo un momento muy óptimo, y desgraciadamente les viene una amenaza y un gran tsunami que hace que todo se les tambalee de nuevo.

P: La trama es muy comprometida, y habla de temas muy serios. Vivirla la piel de Carla, ¿impone?

N.P.: Es un juego maravilloso, lo disfruto muchísimo. Una cosa es lo que luego te pasa viendo la serie, que me ha pasado viendo los 6 capítulos, que me impresionó mucho porque hay muchas secuencias en las que yo participio pero no veo exactamente la violencia de lo que se ha robado. Y eso me impactó muchísimo. Pero haciéndola se sufre menos porque es un juego y porque además me gusta mucho y me parece muy interesante ponerte en la piel de alguien que no eres tú con lo cual no hay un pegoteo extraño, no deja de ser un juego que hay que hacer en serio, eso sí.

P: Ya solo en el tráiler se pueden ver algunos giros que pueden poner todo patas arriba. ¿Qué puedes decir de ellos sin hacer spoiler?

N.P.: A mi me parece que están muy conseguidos. Me parece que en la segunda hemos madurado mucho también desde el punto de vista visual, técnico y ya de escritura había mucha más cercanía en los personajes, mucha más intimidad; y creo que nos hemos ocupado en acompañaros desde el punto de vista técnica. Hay una profundización en toda esa parte que hace que todos esos giros sean mucho más sutiles y potentes. Yo no me esperaba que me fuera a sorprender tanto lo que se planteaba como segunda temporada después de lo que habíamos hecho en la primera. Pero creo que te lleva de manera muy trepidante del primero al sexto.

P: Con todo lo que está pasando en el mundo ahora, ¿se ve diferente la serie?

N.P.: Se ve con respeto. En la primera temporada teníamos el miedo de cómo recibiría la gente la serie confinados, porque la estrenamos en el confinamiento, en plena pandemia. Pero sí que hay una necesidad de afrontar las realidades en las que estamos inmersos a través de la ficción. Es una manera de encontrarnos y no sentirnos tan solos viendo ficciones que hablan de lo que nos pasa y una manera también de poder reflexionar sobre ello. Así que me parece que son contenidos importantes de proponer al espectador. A mi me interesa mucho a veces, y conozco mucho más de la vida a través del cine y de la ficción que a través de los periódicos.

P: ¿Cómo manejáis el respeto hacia todos los temas que toca la serie?

N.P.: Bueno, porque hay mucha documentación en esta serie por parte de Dani de la Torre y de Beto Marini, los guionistas, y hemos tenido la policía muy de cerca. Seguimos teniendo mucha relación con ellos, una relación muy estrecha. Hemos tenido oportunidad de asistir a sus briefings, operaciones y convivir con ellos, siempre están dispuestos a ayudarnos. Y ellos se ven muy reflejados en esta serie, porque a pesar de que hablemos también de la parte oscura del trabajo y de sus dificultades, también lo hacemos de sus torpezas y sus contradicciones. Con lo cual no deja de ser ficción, pero casi todo está basado en lo que nos han contado y en lo que el propio Dani ha visto asistiendo a operaciones y estando con ellos. De ahí se ha inspirado para escribir la serie.

P: ¿Cómo te preparaste el personaje de Carla? ¿Tuviste que documentarte mucho sobre todo este tema?

N.P.: Yo entré de una manera muy abrupta en la serie, casi casi a contrarreloj, entonces lo incorporé a ese personaje, que vive así. Si tiene una particularidad es que van por delante siempre de todo, no pueden vivir el momento presente prácticamente nunca, tienen que estar siempre localizables, siempre despiertos... Trabajé cerca de ellos, estuve con ellos un tiempo. Tengo muy cerca una persona que sería un poco mi alter ego en la unidad real que siempre está ahí para lo que necesite. Pero sobre todo me basé en lo que estaba dibujado en un arco que era algo que anhelaba desde hace tiempo en televisión, porque muchas veces empiezas una serie y conoces los tres primeros capítulos, pero tener seis capítulos como tuve... Era como una película en seis horas, y lo trabajé como cualquier otra película que hubiese trabajado anteriormente, es decir, me centré mucho en lo que estaba escrito.

P: Siguiendo la estela de las películas, tú fuiste uno de los rostros más celebrados de la última gala de los Premios Goya, que seguro que te conoces bien. ¿Qué valoración haces del nuevo formato de gala? ¿Fue ameno desde dentro prescindir de la figura de la presentadora?

N.P.: Yo no estaba desgraciadamente casi nada. La próxima vez me gustaría más estar en la gala. Mucho de los presentadores teníamos que estar detrás también por temas de COVID y no pude ver prácticamente nada, excepto, afortunadamente, el discurso de José Sacristán presentado por Nora Navas... Y poca más pude ver. No te puedo decir mucho. Lo disfruté mucho porque además me hizo mucha ilusión mucho de los premios y dar el premio a Javier Bardem y ya a partir de ahí sí que me quedé prácticamente todo el tiempo, pero fue casi casi al final. Los presentadores estábamos casi todo el tiempo dentro.

La segunda temporada de La Unidad ya está disponible en Movistar+.