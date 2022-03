The Killers estrenará la versión deluxe de su disco ‘Pressure Machine’ y lo celebran con un film live

The Killers es uno de los grupos más cotizados y queridos de la industria musical. El verano pasado nos regalaron su séptimo álbum de estudio: Pressure Machine. Un repertorio de canciones sensacionales y que se basaba en los recuerdos de una comunidad que ha crecido en Nephi, Utah, ciudad en la que se crió Brandon Flowers. Sin embargo, la agrupación nos trae otras novedades para este 2022.

Si este disco resultó ser uno de los mejores estrenos del 2021, ahora la banda estadounidense lanzará Pressure Machine en su versión Deluxe el próximo 25 de marzo. Sin duda, una buena noticia para sus fans que deseaban escuchar algo nuevo de su grupo favorito. Además, como celebración de este futuro lanzamiento lo hará con un film live que verá la luz el 21 de marzo en Facebook.

La película se titula Notes From A Quiet Town y narrará la historia de los habitantes de Nephi al igual que lo hace el disco. El tráiler del mismo fue lanzado el pasado 17 de marzo y vemos imágenes de la ciudad natal de Flowers. Está claro que el realismo del clip ha hecho aumentar el hype de su contenido. Pero tendremos que seguir esperando una semana más para verlo.

¿Qué podemos encontrar en esta nueva reedición?

Para empezar, la obra estará compuesta de 18 canciones e incluirá nuevas versiones de algunas canciones de Pressure Machine. Otras en cambio serán temas exclusivos para esta reedición y han contado con la producción de la propia banda y de Shawn Everett y Jonathan Rado, con quienes trabajaron en Imploding The Mirage (2020).

Muchas de los sencillos que escucharemos están en versión acústica como es el caso de The West Hills que arrancará el álbum. Mientras que para el cierre, The Getting By estará disponible en otros cuatro estilos diferentes y esto demostrará una vez más de lo que es capaz The Killers.

¡Pero eso no es todo! La agrupación estará este año de gira por Norteamérica y Europa con dos citas confirmadas en España: en Mad Cool (Madrid) y BBK Live (Bilbao). De esta manera, los estadounidenses celebrarán el éxito de Pressure Machine con buena música y en compañía de los fans.