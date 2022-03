Bad Gyal apuesta por Beny Jr para el remix de ‘Flow 2000’: mira el vídeo

Bad Gyal tiene flow. Flow 2000. La cantante catalana sorprendió a sus seguidores y seguidoras hace unos meses con un tema lleno de referencias pop de principios de los 2000’s. Con un estribillo que se te pega enseguida y una producción trabajada, Alba Farelo volvió a hacerlo: crear un hit.

Ahora, cuatro meses después, la artista le ha dado una nueva vida al tema, lanzando un remix. La cantante ha apostado por Beny Jr para esta versión. Y nos encanta. De hecho, la voz de la propia Alba se convierte en la base de los versos que canta el rapero.

No nos extraña que Bad Gyal haya decidido apostar por Beny Jr en este remix. El artista no ha parado de cautivar a sus seguidores y seguidoras gracias a temazos como Combo o Mariachi, canciones que superan los 15 millones de reproducciones en Youtube. Se trata de uno de los raperos que, junto a Morad, forman parte de una nueva generación de artistas que no para de petarlo. Solo en Sporify cuenta con más de tres millones de oyentes mensuales.

Un videoclip muy 2000

Para el vídeo musical de este remix, los dos artistas se han montado en un coche, muy flow 2000, y han dado vueltas por la ciudad. Bad Gyal con un increíble look amarillo cuyo top está hecho de mariposas. Una auténtica fantasía. Por su parte, Beny va totalmente de negro, apostando por llevar una braga de cabeza y una capucha, dejando solo ver sus ojos.

La dirección del vídeo ha corrido a cargo de Javier P. Si eres fan de Bad Gyal, este director te sonará. Y es que es el mismo que ha estado detrás de los videoclips de Pussy, Judas o el remix de Zorra.