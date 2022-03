Arón Piper, Georgina Amorós y Denis Gómez (‘Código Emperador’): “Algún político bueno habrá, ¿no?”

Código Emperador llega a las salas de toda España el 18 de marzo, y con ella, todo un thriller político con un tema tan actual como son las cloacas del estado. Jorge Coira se pone al timón de esta nueva película, que investiga y cuenta todo lo que hay detrás de un país con un tono que promete mantener a los espectadores bien atentos a lo que pasa.

Parte de su elenco son Arón Piper, Georgina Amorós y Denis Gómez, que interpretan respectivamente a un futbolista al que se le permiten todo tipo de escándalos, una chica que sale adelante como puede por un pasado muy turbio, y un político que evita cualquier polémica para mantener la reputación intachable que tiene.

Los tres actores no dudaron en hablar con LOS40 para contarnos todos los secretos de la película, e incluso reflexionar sobre ella. Porque, ¿qué son realmente las cloacas del estado? El trío de intérpretes no han dudado en investigar sobre ello para preparar sus papeles, y tal y como cuentan en la entrevista, no solo les ha parecido interesante sino también frustrante.

Esa impunidad que viene de las cloacas centra todo el argumento de la película, convirtiéndola también en una pieza ética que hará reflexionar a los espectadores sobre lo que es justo o no de cara a mantener el orden. De ahí otra de las preguntas más divertidas para ellos, que es la que les pregunta directamente si creen que hay políticos buenos.

"Alguno hay, ¿no?", "Alguno habrá, ¿no?" son las dos respuestas de los dos actores de Élite, mientras que Denis solo mantiene un enigmático "no lo sé". Precisamente es él en la película quien interpreta a un político correcto y sin taras, perfecto para el panorama político con elecciones inminentes.

Sobre mantenerse alejados de polémicas

Los tres profesionales son caras reconocidas, lo suficiente para que sus actos sean sometidos a la opinión pública constantemente. Sobre todo los chicos de la serie de Netflix, que temporada tras temporada han convertido en tendencia a sus personajes por tramas tan surrealistas como controvertidas.

Por ello, es Arón el primero que responde a la pregunta de si a veces cuesta seguir la norma y mantenerse alejado de lo polémico. "Siendo un personaje público, para hablar de un tema tienes que hablar con propiedad y saber mucho", comenta, resaltando el detalle de que sus 13 millones de seguidores pueden llegar a cuestionarle lo que diga y eso conlleva una responsabilidad.

Georgina, sin embargo, discrepa ligeramente con su compañero. "A veces esta bien visibilizar ciertos temas, aunque no seas la persona que mas sabe sobre el tema", comenta, dejando claro que la audiencia que tienen es también una oportunidad muy buena para dejar claros algunos aspectos que a la sociedad le vendría bien aprender, aunque solo fuese por reflexionar.

Un hecho que, de producirse, seguro que Código Emperador no podría suceder. Toda la película gira en torno a este tipo de hechos, aunque su protagonista podría estar cansado de taparlos.

Código Emperador está ya en cines.