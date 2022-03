Katheryn Winnick, de luchar en ‘Vikingos’ a proclamar la paz en Ucrania: ¿Qué ha sido de ella?

Katheryn Winnick se ha convertido en los últimos años en una de las actrices más cotizadas del panorama cinematográfico. Y es que gracias a su exitoso papel en la serie Vikingos (Vikings) donde representaba a Lagertha, Winnick no ha parado de sorprendernos en más proyectos. Y es que no es para menos. Gracias a Vikingos, la actriz ha conseguido que su renombre esté a la altura del resto del reparto masculino. Todo un éxito.

Cabe destacar que su primer papel importante fue como invitada en la serie House en el episodio One Day, One Room, donde su personaje se enfrentaba a Hugh Laurie. "Hubo dos momentos importantes en mi carrera. El primero fue un papel de estrella invitada en House, en un episodio llamado One Day, One Room. Mi personaje se enfrenta a Hugh Laurie y fue un éxito, lo que me dio la confianza que me faltaba después de muchos años de lucha en el negocio", confesaba Winnick en una entrevista con Vogue en 2016.

Su siguiente momentazo: Vikingos. "Definitivamente ha sido el punto de inflexión. Es un papel con el que me he conectado profundamente y en el que puedo hincarle el diente. Ahora, la serie se emite en más de 140 países alrededor del mundo, y no podría sentirme más honrada de ser parte de un programa tan increíble", añadía Winnick. Está claro que la canadiense aprovecha al máximo cualquier oportunidad que se le presente en el camino, demostrando así su madera de actriz.

"Stop War"

Por ahora, la experta en artes marciales forma parte de la serie de ABC, Big Sky, donde se le ha dado una oportunidad más para destacar su personaje y llegar al status de Lagertha. Asimismo, ha participado en la película de Sean Penn, El día de la bandera (2021), como productora y actriz. Sin embargo, es otro aspecto personal el que está destacando ahora mismo.

Con la Guerra en Ucrania, la actriz se ha convertido en una figura primordial de apoyo para la ciudadanía ucraniana. Aunque ella haya nacido en Ucrania, defiende a toda costa el país de sus padres. "Estoy muy orgullosa de ser ucraniana. Tenemos tradiciones y culturas muy diferentes y el espíritu ucraniano es indomable, tiene una gran perseverancia", declaraba en Fox News Digital.

Por eso, las redes sociales se han convertido en el canal favorito de Katheryn para expresar sus apoyos. Incluso lleva puesto de perfil una imagen suya con la bandera de Ucrania de fondo y con un título muy grande que lo dice todo: "Stop War". "Somos un país pacífico. No nos merecemos esta guerra", escribía en una publicación de Instagram.