Escucha nuestra playlist de lo último en Pop internacional

La música tiene un poder incontrolable. Hay canciones capaces de cambiar nuestro estado de ánimo, de trasladarnos a un momento y a un lugar determinados y de recordarnos a esa persona tan especial.

Los artistas son los encargados de crear estas historias que acaban convirtiéndose en la banda sonora de nuestro día a día. La gran mayoría de ellas vienen en formatos de playlists que nos sumergen en largas sesiones de viajes emocionales.

En LOS40 somos muy conscientes de ello, y por eso recopilamos muchos de estos temas en playlists para todos los gustos. Así que si lo tuyo es el Pop internacional, quédate porque esto te va a interesar.

Hemos actualizado la playlist de lo último en Pop internacional, en la que podemos encontrar canciones de reconocidos artistas como son Adele, Megan Thee Stallion o Camila Cabello. Pero también están las voces de otros talentos como Tate McRae, Sam Ryder y Rex Orange County, que quizás antes no habías descubierto pero que están arrasando con sus temas.

Recuerda que puedes escuchar esta playlist en la app de LOS40. En concreto, puedes acceder a la sección Directo para disfrutar de ella. ¡Descárgatela!

Tate McRae no tiene ni 20 años y en 2020 ya rompió los charts con su You Broke Me First. Es cuestión de tiempo que acabe conquistando las listas del resto de países, ya que cuenta con talento de sobra para conseguirlo. Sam Ryder es otro artista que no pasa desapercibido. Conquistó TikTok durante el confinamiento y ahora representará a Reino Unido en Eurovisión con Space Man. Lo mismo ocurre con el inglés Rex Orange County, que con tan solo 23 años, toca el piano, la guitarra y la batería. Y no solo eso, sino que acaba de lanzar su tercer disco.

Y tú, ¿tienes alguna canción favorita de esta playlist?