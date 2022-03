Walls estrena ‘Los Niños Del Parque’, un álbum con el que nos presenta su vida

Walls ya forma parte de esa nueva generación de artistas dispuestos a cambiar el rumbo de la industria de la música. Sus canciones, protagonizadas por fusiones de estilos de todo tipo, forman parte de las playlists de un número de oyentes cada vez más amplio.

Después de presentarnos sus propuestas por separado, el artista murciano ha querido reunir algunos de estos temas, junto a otros inéditos, en su primer álbum de estudio. Llega Los Niños Del Parque.

De nuevo con esa fusión de estilos indie, rap y pop/rock, la diez canciones que forman el tracklist de este proyecto demuestran que nuestro protagonista cuenta con ganas y talento de sobra para conquistar las listas de éxitos. Además, otras voces como las de Hens, Alba Reche o Soge Culebra han querido sumarse a este proyecto, deleitándonos con una unión de talentos única.

"Echando la vista atrás y viendo como era mi vida el día que empecé este disco, me doy cuenta de que no tiene nada que ver con lo que es ahora y siendo sincero, estoy bastante orgulloso de lo que hemos construido con los chavales. Y es que 'Los niños del parque' es más que un álbum, es mi vida durante estos últimos años y sabía que no me iba a quedar tranquilo si no le rendía un homenaje como es debido. Gracias a todo aquel que haya formado parte de él", explica el artista según lo recogido por La Higuera.

Dejando a un lado su pasado como freestyler, Walls se adentra en historias -sus propias historias- repletas de corazones rotos, rebeldía, recuerdos imborrables y vacíos interiores. Historias con las que miles de jóvenes se sienten identificados.

Es indudable que Walls forma parte de esta nueva generación artistas, en la que podemos encontrar otras voces como las de Hens y Marc Seguí, entre otros, que trasladan las frustraciones cotidianas de cualquier joven a sus canciones. Frustraciones que acaban convirtiéndose en éxitos.

Y a ti, ¿qué te ha parecido Los Niños Del Parque?