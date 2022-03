Un chico es rechazado por su cita y la justificación es el horóscopo: “Soy acuario”

Lo mejor de las redes sociales es que puedes encontrar muchas historias divertidas y otras no tanto. Uno de los temas más cotizados para hablar y compartir con el resto de usuarios es sobre las citas. Por ejemplo, Twitter es un gran canal para que la gente deje sus tormentosas citas amorosas y poder buscar apoyo entre la gente. Algunos incluso prefieren retratar a las personas que les han hecho daño o que lo intentan. Como el caso de ercharlie93, un usuario de la red social que ha sido rechazado por una justificación sorprendente: el horóscopo.

Eso es. Charlie contaba cómo ha pasado de una cita que pensaba que había ido bien a una situación irrealista. Compartió con sus seguidores unas capturas de pantalla donde su cita le rechazaba y le confesaba las razones por las que el protagonista no ha resultado ser el elegido. "Yo es que necesito algo que me cautive", le escribía su interlocutor. Está claro que cuando dos personas se conocen tiene que saltar alguna chispa para seguir conociéndola. Ya que puede haber el caso de que se esté buscando cosas diferentes y por tanto la cita sea un fracaso.

Tienes una cita que aparentemente fue bien y pasa esto: pic.twitter.com/mPz46ZG96U — Charlie 🏳️‍🌈 (@ercharlie93) March 17, 2022

Sin embargo, hay que omitir "justificaciones absurdas" como han considerado muchos internautas. Sobre todo con el caso de Charlie, que su acompañante ha llegado a utilizar su signo del zodíaco para justificarse. "Soy acuario (que no es excusa), pero necesito algo que me cree fijación, algo que me atraiga por sí solo", le explicaba. Para el tuitero todo iba bien, ya que aceptó sin escrúpulos el rechazo. Pero la otra persona hizo que la situación pasara a ser muy incómoda.

Es de muy mal gusto, si no cruel, enumerar de forma entusiasta todo lo que no le ha atraído de ti. Es como si disfrutara de presentar un informe detallado. Qué menos que una mínima delicadeza. Basta con decir que no ha habido chispa, lo siento y hasta pronto. Lo demás sobra. — Luis Alis・ルイス (@luisalisferrer) March 17, 2022

Creo que hay mejores maneras de decir las cosas

"¿Te das cuenta de que para no querer machacar a nadie estás responsabilizándome a mi de tu falta de interés? Creo que hay mejores maneras de decir las cosas.", le contestó ercharlie93. Y finalmente el caso acabó en un bloqueo. Sin duda, esta historia ocasionó un gran debate en la red social, ya que hubo varios puntos de vista entre los más de 6.000 de respuestas.

Utilizar su signo del zodiaco para justificar sus movidas

🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) March 17, 2022

Hay gente que defiende al joven, ya que consideran que su acompañante no ha tenido toda la "empatía" suficiente para decir las cosas. Mientras que otras creen que el hombre se ha quejado por quejar, ya que la otra persona ha sido "sicera" con él.

Y a ti, ¿qué te parece este caso?