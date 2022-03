Kiko Matamoros habla de lo que gana en televisión

Kiko Matamoros, colaborador de Sálvame ha dejado bien claro que lo que gana en el programa de Telecinco da para vivir bastante bien. Así el polémico tertuliano ha dicho “vienes cuatro días y vives de punta madre”. Matamoros hablaba de la difícil situación económica y personal que vive Ana María Aldón. Quiso quitarle hierro a los problemas económicos de la mujer del extorero José Ortega Cano.

Gracias a ese comentario nos podemos hacer una idea de que el colaborador de programas de corazón como Sálvame o Viva la vida está más que bien con lo que gana yendo a este tipo de programas a debatir sobre la actualidad de la prensa rosa .Además de trabajar en varios programas de Telecinco, Matamoros ha diversificado su actividad y tiene negocios en otros sectores.

Sin embargo, el sueldo que pueda tener uno de los colaboradores estrellas de este tipo de programas no tiene por qué ser el de Ana María Aldón. Recientemente se ha sabía que el extorero ha pagado bastantes cosas a su mujer. Ella reconoció que ha sido una gran ayuda en momentos en los que pasaba por problemas económicos. Ha querido también aclarar que a día de hoy tiene cuentas separadas.

Ortega Cano ha sido tachado de tacaño por eso su mujer ha querido defenderle diciendo que eso no es lo que ella ha vivido durante los diez años que llevan juntos. "Mi marido me ha pagado la carrera", confesaba Aldón dando un buen ejemplo de la generosidad de Ortega Cano. Aldón además ha hablado abiertamente sobre sus problemas mentales reconociendo que ha ido durante muchos años al psiquiatra. La colaboradora y participante de concursos de televisión como Ven a cenar conmigo ha sufrido depresión y "no quiero volver a pasar por ello", según ha afirmado.

Kiko, Marta y la paternidad

Kiko Matamoros desveló este fin de semana que no le importaría volver a ser padre. El tertuliano mantiene una relación con la modelo Marta López. Aunque Matamoros ya es padre si le gustaría repetir la experiencia con su actual pareja pero reconoce que ahora mismo el trabajo manda. Quién sabe si para el próximo día del padre, la pareja da la noticia y traen a un bebé al mundo.