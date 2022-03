Daddy Yankee se retira de la música anunciando disco y gira: “Al fin veo la meta”

"De esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta", comenzaba diciendo el artista puertorriqueño en un discurso conmovedor a través de sus canales oficiales. Daddy Yankee pone así fin a 32 años de carrera dejando un legado de éxitos incontables en el reggaetón y lo hará con su proyecto más especial: un disco llamado Legendaddy y un tour muy ambicioso.

Ha sido este domingo por la noche cuando el cantante publicó un emotivo mensaje a sus fans en su web y perfiles sociales, donde anunció que se retiraba de la música y que lo haría a lo grande con un nuevo disco y una gran gira. LEGENDADDY, su álbum de despedida, se lanzará el próximo viernes 25 de marzo y su tour mundial, que llevará por nombre, La Última Vuelta,arrancará en Portland (Oregón) el 10 de agosto de 2022. Legendaddy es el primer álbum de Daddy Yankee en 10 años y el propio artista lo ha definido como "lucha, fiesta, romance". Toda una declaración de intenciones.

Las palabras de Daddy Yankee

"Esta carrera, que ha sido un maratón, por fin ve la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado, de lo que me ha regalado este género. La gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave", comienza en su discurso el creador de hits como Gasolina, Lo que pasó, pasó, Dura o Con Calma.

"Siempre trabajé para inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones", ha expuesto Yankee. "En los barrios donde nosotros crecimos la mayoría queríamos ser narcotraficantes, hoy por hoy, yo bajo para los barrios y los caseríos y la mayoría quiere ser cantante", explica con orgullo el que es considerado uno de los reyes del reggaetón.

“Hoy anuncio mi retiro de la música brindándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos. Me despediré celebrando estos 32 años de trayectoria con esta nueva pieza de colección, el álbum Legendaddy. Les voy a dar todos los estilos que me han definido, en una sola producción”, recalca el cantante.

Reacciones de fans y amigos

El comunicado ha provocado la reacción de sus fans, entre otros, cantantes como Rauw Alejandro, Sech, Justin Quiles, Lunay o J Balvin.

Rauw Alejandro: Gracias por inspirarnos, gracias por tu sacrificio, gracias por to estos años! DY Pa’ siempre 🎶🎶🎶🐐🙏🏼💙

Sech: 😢😢😢😢 the big boss ♾ 🙌

Justin Quiles: El mejor 🙌🙌

De La Ghetto: De la geezy uuiuuuuuuuuuuuuyyyyyy 😂❤️

Lunay: ❤️😢 leyenda viviente

J Balvin: GRACIAS , GRACIAS, GRACIAS

Disco y gira mundial de despedida

La Última Vuelta World Tour comenzará en Portland, Oregón en el Moda Center el 10 de agosto de 2022. Se trata de una gira de cinco meses en la que se incluirán algunos de los éxitos más importantes del puertorriqueño y unos de los mejores espectáculos en Estados Unidos y América Latina que el público verá hasta la fecha. Las entradas de preventa estarán disponibles a partir del viernes 25 de marzo de 2022. Más tarde, el 30 de marzo, se pondrán a la venta los tickets para el público en general.

Por el momento, de las fechas programadas no hay parada en España. Veremos si más adelante se suma alguna fecha en nuestro país.