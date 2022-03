Shakira celebra la victoria del Barça con una confesión: “Gerard no me deja decir estas cosas públicamente”

Aunque Shakira y Gerard Piqué lleven más de diez años juntos, no son una pareja que acostumbre a lanzarse piropos públicamente. Quizá a través de canciones, pero no en redes sociales. De este modo, cuando Shakira ha publicado un tuit halagando a su pareja, nos hemos vuelto locos (y no con nuestro tigre).

Este domingo, 20 de marzo, tenía lugar el clásico: la cita más importante de La Liga para los seguidores y seguidoras del Real Madrid y del Barça. Un partido donde el equipo azulgrana salió airoso, marcando cuatro goles y dejando a los blancos con el marcador a cero.

Tras este partido, Shakira no pudo evitar sacar su vena más forofa y felicitar a su chico por el partidazo que se marcó. Y es que no todos los días se gana por goleada a tus máximos rivales. Un partido muy especial en el que Aubameyang hizo doblete y Ferrán Torres y Araujo consiguieron los otros dos goles.

La felicidad por la victoria del equipo de su pareja pudo con Shakira, que no dudó en escribir lo siguiente en su Instagram: “Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor”.

Además, la intérprete de Waka Waka no dudó en elogiar a Gerard Piqué, diciéndole unas bonitas palabras sobre su profesionalidad:

“No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”

Para más inri, la artista acompaño el mensaje con una foto donde aparece haciendo el número cuatro con las manos. Con una sonrisa de oreja a oreja, la diva colombiana quiso hacer un homenaje a los goles que metió el Barcelona en el Bernabéu.

La publicación ha sido todo un éxito tanto en Instagram como en Twitter. En la primera red social, Shakira ha sumado más de un millón de me gusta. Y es que el clásico siempre da que hablar.