Natalia Sánchez ya considera a Ana Guerra como su ‘cuñada postiza’ y se han conocido en persona

“❤️ELLOS❤️ No sé cómo puede caber tanto talento en dos cuerpos tan chiquititos”. Son palabras de Natalia Sánchez a la que hemos vuelto a ver en el papel de Teté, como cada vez que ocurre cuando se reúne con Víctor Elías, Guille en Los Serrano.

Ha llovido mucho desde que dieron vida a esa pareja, pero sigue estando en el imaginario de muchos. Desde que acabó la serie hemos asistido a varios encuentros entre ambos, siempre llenos de amor y bonitas palabras del uno al otro.

Ahora han vuelto a verse, pero con un cambio. “Ayer volví a ver a @lalias3 tocando en un escenario (sí, creo que mi “vida social” últimamente, se reduce a ir a ver a Víctor tocar…😂 debería hacer algo al respecto…) Bueno, sigo: Él, una vez más, volvió a sorprenderme con su talento y su versatilidad pero eso ya lo esperaba...😏”, contaba ella sobre este nuevo encuentro

Claro que, en esta ocasión, no solo se ha encontrado con él. “Lo que no esperaba (porque nunca la había visto en directo) fue lo de ella… ¡Madre mía! Qué voz, qué talento, qué presencia… Nada que envidiar a “una de las grandes” porque ella YA ES una de las grandes del panorama nacional… Ayer aluciné con el concierto, con la SÚPER dirección musical de Víctor, con @sergiojrojas 🎸 y con ella…”, aseguraba sobre Ana Guerra.

Encuentro de tres

Los dos músicos han confirmado su relación y parece que viven en una luna de miel permanente que tiene encantados a los que les rodean. “Al acabar, pasé al camerino, Víctor nos presentó y es (como ya me habían dicho) ¡para comérsela! 😍¡Gracias por el conciertazo de ayer, parejaza! ¡Ya estoy deseando veros otra vez dentro y fuera del escenario!”, les transmitía a sus amigos.

Ah, y nos ha dejado una cosa clara: “PD: @anaguerramusic no lo sabe pero… la he adoptado como “cuñada postiza”…😉🤷‍♀️”. Parece que han conectado muy bien y eso siempre suma con las amigas de tu pareja.

Por cierto que Natalia también tenía un mensaje para su querido Víctor: “PD: @lalias3, no te pongas celoso que te conozco… ¡nos vemos el miércoles para comer que hay muuuucho que contar!🙆‍♀️Gracias una vez más!😍Te ai lov yu!”.

En esta ocasión fue un encuentro de tres, faltaba el marido de Natalia, Marc Clotet, que aseguró en los comentarios que “a la próxima me uno ❤️!”.

Ana y Víctor también tienen algo que decir

Ana Guerra también ha querido dejar constancia de este encuentro en sus redes sociales. “Ayer Barcelona me dió muchas sorpresas pero esta fue muy especial. Eres encantadora @natasanchezmol y tienes una luz preciosa. Gracias por tus palabras ♥️”, compartía. “Gracias a ti, bella!❤️ Espero que nos veamos pronto!❤️”, contestaba Natalia.

Y claro, no podían faltar las palabras del chico de este trío que también ha querido compartir imágenes de su encuentro. “Que me maten si no soy el hombre más afortunado del mundo por mezclar mi profesión, mi amistad y hermandad y el amor en la misma foto! Gracias, mil gracias @natasanchezmol por llevar años viéndome crecer 😝 @anaguerramusic ser tu cómplice es lo mejor que me ha pasado!! ❤️❤️”, escribía.

Cuánto amor, cuánta amistad y cuánto buen rollo. Necesitamos más de esto.