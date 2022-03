Unos abuelos y su nieto enamoran Tiktok con su baile de ‘SloMo’ de Chanel

Chanel, sin duda, ha conseguido toda la atención mediática tras haber ganado el Benidorm Fest con su tema SloMo, la canción con la que representará a España en el Festival de Eurovisión. Y es que el sencillo ha sido todo un éxito a nivel nacional, que ha llegado incluso a convertirse en la banda sonora de cualquier fiesta. Pero sobre todo en una de las tendencias favoritas de Tiktok.

Si no, que se lo digan a estos abuelos que no han dudado en bailar SloMo junto a su nieto llamado Dylan en la red social. Resulta que los tres forman la cuenta Los Flowavis y se han hecho famosos en la plataforma por sus increíbles coreografías de varios temazos conocidos en el panorama. Y como no podía ser de otra manera, han conseguido dejar boquiabiertos a muchos usuarios.

Dylan, un buen acompañante en Eurovisión

El vídeo cuenta con más de un millón de reproducciones y la gente está que alucina con los pasos perfectos del niño pequeño. "Talentazo que tiene este niño bailando. Y los abuelos acompañándolo es lo más tierno que he visto hoy", comenta una usuaria. "¡Me muero! Apuntad a ese niño a clases de baile que de mayor puede ser un gran bailarín. Como lo demuestra", añade otra.

Sin embargo, Dylan no solo comparte el escenario del salón con sus abuelos. Sino que tiene su propia cuenta que comparte con su madre y otra con su padre, soy.elrobert. Por lo que podemos ver, es que el baile corre por las venas del pequeño de la casa y no se cansa de hacer este tipo de contenido.

Como hemos dicho anteriormente, Los Flowavis son conocidos por hacer coreografías de canciones conocidas o que están teniendo un gran auge. Por eso, el video más reciente es sobre el single Chicken Teriyaki de Rosalía y donde también se ha unido el padre a la fiesta. Está claro que la diversión viene ligada a esta familia y que no la desperdician para nada. Y a ti, ¿qué te parecen sus coreografías? ¿Chanel decidirá por llevarse a Dylan a Eurovisión?