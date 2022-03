Josué nos da una lección a todos tras ganar el mayor premio de la historia de Cuatro

Este lunes se vivió un hito en Cuatro después de que Josué Cuadros se hiciera con el bote más alto de la historia de la cadena. 693.000 euros es el premio que ganó el concursante de Alta tensión, el formato que conduce Christian Gálvez, después de dar con las siete opciones correctas en un panel dedicado a las grandes leyendas del mundo del boxeo.

Fue un momento muy emocionante y Josué quiso aprovechar su victoria para contar que padecía Síndrome de Asperger, dando una lección a todos los espectadores con un importantísimo discurso. "Hoy, con esta gesta, he demostrado que las personas que tenemos dificultades psíquicas o mentales podemos aspirar a grandes cosas como esta", afirmó.

A continuación, el ganador de Alta tensión quiso recordar que las personas que tienen dificultades mentales están igual de capacitados para conseguir grandes cosas: "En mi trabajo casi todos mis compañeros tienen dificultades mentales y con cosas como esta demostramos que podemos lograr lo que nos propongamos y conseguir que muchos que nos etiquetan, o mal etiquetan, quieren que no logremos", dijo.

Lo que va a hacer con el bote

Aunque Hacienda se quedará un buen pellizco de los 693.000 euros del bote, Josué aprovechará este premio millonario para cumplir algunos de sus sueños. Él mismo lo contó en el programa de Cuatro. "Me he sentido aliviado por dentro. Puede que me compre una vivienda. Gracias a este premio tengo el futuro asegurado a medio plazo", explicó.

Además, también tiene pensado coger un pellizco de ese bote para hacerle un regalo muy especial a las personas que más quiere. "Con el bote podré cumplir mi sueño de ir a París junto a mis padres para ver los Juegos Olímpicos en 2024", contó.

Una victoria muy esperada

A la décima va la vencida: después de 31 programas, siete repescas y de enfrentarse a la prueba final en nueve ocasiones anteriores, Josué Cuadros se hizo con los 693.000 euros acumulados en el bote de Alta Tensión, un premio nunca antes entregado en un concurso matinal en televisión y el más alto de la historia de Cuatro.