En esta vida cada uno tiene sus propios sueños y a veces, podemos llegar a sorprendernos con algunos de la gente que seguimos por su estatus público. Es el caso de Toñi Moreno que nos ha desconcertado cuando ha podido cumplir uno de los suyos.

Aunque ahora la vemos los domingos en Secret Story, no es ahí donde ha vivido uno de los momentos más emocionantes de su vida. No, lo ha disfrutado en televisión, pero en otro de los programas que presenta, Gente maravillosa en Canal Sur.

Durante la grabación del programa ha vivido uno de esos instantes que hacen que su profesión merezca la pena porque la da acceso a posibilidades que de otra manera sería complicado tener.

La gran sorpresa

“Hoy he vivido uno de los momentos más bonitos e impresionantes de vida. Mis compañeros de @gentemaravillosa_tv @canalsurradiotv me han enseñado que hay que soñar a lo grande, aunque te llamen loco”, compartía la presentadora en sus redes.

Y acompañaba estas palabras junto a un vídeo en el que podemos ver cómo reacciona cuando, por sorpresa, su programa conecta con Isabel Allende. Cuando Toñi ve en pantalla a la escritora chilena no puede más que echarse las manos a la cara, incapaz de articular palabra por la emoción.

“No me permití soñar con que un día hablaría con ella @allendeisabel, y menos entrevistarla, y la sorpresa me ha dejado en estado de shock”, aseguraba en redes. Y lo hemos podido ver porque casi no podía hablar con ella.

Le ha explicado que es una gran lectora de sus novelas que se ha vuelto a comprar en una colección que ha salido recientemente con portadas muy bonitas. Le ha confesado que ahora estaba releyendo Paula, una de sus obras más emblemáticas.

La autora no ha dudado en levantarse para ir a coger una fotografía de su hija Paula, inspiración de esa novela. Es entonces cuando Toñi le ha contado que ella fue madre hace dos años.

Un momento que difícilmente podrá olvidar y por el que se siente muy agradecida. “Gracias @alberto_dpd por quererme tanto y por hacer posible lo imposible. Dios mío!! Que suerte tengo con la gente que me rodea”, admitía.