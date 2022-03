Lo que quiere Belén Esteban (y lo que no) para el día de su entierro

Belén Esteban es una mujer de ideas claras. Tanto que sabe hasta cómo quiere que sea su entierro. La muerte no es un tema agradable. Sin embargo, la colaboradora de Sálvame no tiene ningún reparo en hablar de ella e imaginar ese día en el que ya no esté.

El programa de Telecinco dedicó este lunes parte de su escaleta al conflicto que hay entre Rocío Carrasco y los miembros más mediáticos de su familia. Volvió a salir que el origen de todo está relacionado con la herencia que dejó Rocío Jurado y fue entonces cuando la Princesa del Pueblo se puso en la piel de la cantante para contar lo que ella habría hecho.

Jorge Javier Vázquez, que aprovecha cualquier oportunidad para salirse del guion, le preguntó a la colaboradora por sus últimos días y ella contestó encantada de la vida. "Quiero llegar a 102 años", afirmó.

El presentador estrella de la cadena le preguntó entonces a Belén Esteban por la canción que le gustaría que sonara en su entierro. Ella respondió a esa pregunta e hizo una petición a sus familiares y amigos. "Quiero que suene One More Time", respondió, admitiendo que le encanta el hit de Daft Punk. "Y no quiero que la gente llore".

A continuación, Sálvame le puso One More Time y ella no dudó ni un segundo en levantarse y bailar el que es uno de sus temas favoritos. El público, como no, recibió esta iniciativa de la tertuliana con ganas y la siguió con aplausos.