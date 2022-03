El musical de Michael Jackson saldrá de gira en 2023

Michael Jackson vuelve a los escenarios y lo hará a través de un musical. Así es. Habrá un musical de Broadway sobre Michael Jackson que saldrá de gira en 2023 y recorrerá 17 ciudades de EE.UU. Además, el tour tiene previsto durar más de 2 años a partir del 2023.

Está claro que esta noticia ha revolucionado las redes sociales, sobre todo a los fans del Rey del Pop en el país norteamericano. Y es que el esperado musical empezará por Chicago, en el James M. Nederlander Theatre, el próximo 15 de julio del 2023. "Estamos encantados con la respuesta de Broadway a MJ, y que ya estamos en los preparativos para llevar este emocionante espectáculo a Chicago y a todo Estados Unidos", dijo la productora Lia Vollack en un comunicado oficial.

"Chicago es un destino de teatro y música de primer nivel, y estamos entusiasmados de poder comenzar este viaje en uno de los lugares más bellos de la Organización Nederlander", añade. Las siguientes fechas se irán anunciando más adelante, tal y como recoge Los Angeles Times.

Vuelve la música del Rey del pop

Respecto a las canciones que se podrán escuchar en el musical de MJ, algunas de ellas son muy conocidas del artista y de su grupo los Jackson 5. Incluso algunas de ellas son icónicas en la historia de la música: Thriller, Bad, Black or White, Billie Jean, ABC, Off the Wall, I'll Be There y Blame it on Boogie.

Asimismo, para la gran pieza necesitarán de un equipo "ficticio de filmación" de MTV para representar la vida de Jackson y con acceso a documentar los preparativos de su gira Dangerous en 1992. La historia, de la dramaturga Lynn Nottage, se centra en que el artista viaja en el tiempo para narrar su carrera. Mientras que en el lado musical, detrás de cada movimiento al ritmo de las canciones del Rey del Pop estará el director y coreógrafo Christopher Wheeldon.

Sin duda, este musical promete mucho y más si ha sido aprobada por la familia de Michael Jackson. Esto demuestra que el intérprete sigue vivo en el corazón de millones de fans. Y a ti, ¿te gustaría ir a ver el musical de Broadway de Michael Jackson?