Kylie Jenner anuncia que su hijo ya no se llama Wolf tras publicar un emotivo vídeo sobre su embarazo y parto

“Pienso en ti todos los días y estoy muy emocionada por conocerte, te doy la bienvenida a la familia. Ya te amo y vendrás a la familia más maravillosa, con muchos primos y tendrás la mejor vida porque tienes a los mejores padres y a la mejor familia”. son palabras de una emocionada Kris Jenner en la fiesta de baby shower de su nieto Wolf Webster.

Bueno, ahora ya no podemos llamarle así porque Kylie Jenner ha anunciado que ya no se llama así. "FYI: El nombre de nuestro hijo ya no es Wolf. Realmente no sentíamos que fuera él. Solo quería compartirlo porque sigo viendo a Wolf en todas partes", ha compartido en sus stories.

Lo que no ha dicho es si mantienen el segundo nombre que le habían puesto, Jacques, o si le han buscado otro. Habrá que esperar para tener más detalles.

Un vídeo emotivo

Esta noticia llegaba poco después de hacer público un vídeo que ha dedicado al pequeño. To our son nos muestra cómo la influencer y su chico, Travis Scott, han vivido este segundo embarazo junto a su primogénita, Stormi.

Han confirmado que el peque nació el 2/2/2222, justo un día después de que su hermana celebrara su cumpleaños con una mega fiesta que también podemos ver en el vídeo.

Imágenes dirigidas por Tyler Ross con música de Jacob Wilkinson que se meten en el entorno más íntimo de la pareja. Hablan familiares y amigos que no dudan de calificar a Kylie de gran madre, una que antepone siempre a su hija a todo lo demás. Ella aparece en más de una ocasión abrazando a su madre y besando sin parar su barriga de embarazada.

Parece dispuesta a salvaguardar la intimidad de su hijo en estos primeros meses de vida. De momento no le hemos visto la cara, tampoco en este vídeo que acaba justo con su nacimiento. La pantalla se va a negro y podemos escuchar su primer llanto y la reacción de sus padres, pero no lo vemos.

Kylie le pregunta a Travis si está listo para tener otro hijo y él contesta que está listo. Entonces llega el peque a sus vidas. “¿Qué pasa gran chico?”, le pregunta su padre una y otra vez nada más verle.

Ahora ya solo nos queda una foto de familia en la que poder ver a los cuatro juntos.