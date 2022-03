Agoney habla de su relación con las redes sociales y su salud mental: "Ahora estoy muy bien"

El pasado 4 de marzo Agoney se convertía en el ganador de la novena edición de Tu cara me suena con su imitación de Dimash, un acontecimiento que coincidía con el lanzamiento de su nuevo single, Bangover.

Su participación en el programa se ha convertido en una experiencia muy gratificante para el artista, que en más de una ocasión comentaba que se había quitado una espinita de disfrute frente a su participación en Operación Triunfo 2017.

Agoney habla de su relación con las redes sociales y su salud mental

Además, en diferentes ocasiones se ha sincerado sobre momentos en los que su salud mental se vio resentida y necesitó ayuda psicológica, concretamente cuando salió de OT y se encontró con un nivel de exposición mediática a la que no estaba acostumbrado y que le generó bastante miedo. Sobre todo esto y sobre su relación con las redes sociales hemos querido preguntarle en su visita a LOS40, donde nos ha actualizado como se encuentra en estos momentos.

"A ver, bien de la cabeza nunca he estado" explicaba Agoney "pero me encuentro muy bien. Las redes las llevo muy bien aunque debería publicar más, pero sí que no tengo ningún problema con los comentarios. Cero. Y mira que tela, ¿eh?". Sobre la exposición mediática el cantante tiene mucho que decir, ya que semanalmente se ha enfrentado a la opinión del público en pleno horario de prime time.

"Es normal que se generen muchos comentarios, pero lo llevo muy bien, tanto los buenos como los malos. Muy contento por esa parte porque he aprendido mucho". Además, el cantante tiene asumido que es imposible gustar a todo el mundo, y no es lo que persigue tampoco con sus canciones: "La música y el arte son así, al final no hay nadie que pueda decidir que una cosa es buena y otra es mala, ¿quién decide eso?"

Ante la pregunta de sus expectativas para este 2022 y lo que le queda por enseñar, el canario lo tiene claro: "Yo creo que me falta por hacer todo. Contúamente creo que estoy empezando y con cada proyecto digo 'buah, ahora sí que estoy arrancando'. Y es muy bonita esa sensación de estar creciendo contínuamente".

Lo que queda claro es que Agoney tiene todavía mucha guerra por dar, y de momento podremos verle en los escenarios de LOS 40 Primavera Pop, tanto en Madrid como en Rubí, los próximos 1 y 2 de abril.