David Bisbal sobre sus próximos proyectos no musicales: “Me hacen sentirme vivo”

David Bisbal es un apasionado del deporte. El cantante almeriense ha demostrado en numerosas ocasiones que es un gran amante del ciclismo y de salir a correr. Además, como parte de su rutina, el intérprete de Ave María acude al gimnasio para conseguir un cuerpo diez. De hecho, a través de las redes sociales, hemos podido ser testigos de la pulida anatomía que tiene Bisbal.

Pero conseguir estos resultados conllevan un sacrificio: ser constante y practicar regularmente ejercicio físico. Ahora, tras años con entrenadores, Bisbal ha cogido las riendas de su rutina de ejercicios. Así lo ha anunciado en sus redes sociales a través de un vídeo.

“En estos últimos meses estoy llevando mi propio método de entrenamiento. Y todo gracias a lo que he aprendido en los últimos años de todos mis entrenadores. De cada uno de ellos quiero coger lo mejor y, ahora, quiero ser mi propio entrenador”, ha empezado diciendo Bisbal desde su coche.

David también ha enumerado todas las razones que lo han llevado a entrenar durante todos estos años. Y es que el cantante tiene muchos motivos para levantarse cada mañana y salir al gimnasio: “Entreno para tener una vida saludable, para dar el cien por cien en el escenario y poder recuperarme lo antes posible tras cada concierto. Para mí es de vital importancia estar en paz conmigo mismo y tranquilo. El deporte hace que me sienta muy bien diariamente”.

Sus próximos proyectos

Pero David no solo ha hablado de deporte en su nuevo vídeo. La estrella española ha continuado explicando que en los próximos meses veremos algunos de sus nuevos trabajos: “Los proyectos siguen adelante y tengo un montón de ellos en camino y trabajándose. Algunos de ellos que están concluidos y que solo falta presentarlos”.

Además, David ha asegurado que algunos de estos nuevos trabajos no tienen nada que ver con la música: “De igual manera me ilusionan, me hacen sentirme vivo”.

El cantante también ha querido disculparse por no estar tanto tiempo en las redes sociales. Y es que está inmerso en sus nuevos trabajos: “Normalmente no estoy mucho en las redes sociales, pero es cierto que cuando estás en tantos proyectos tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Y se me olvida compartir ciertas cosas con vosotros”.

Sin duda, David Bisbal ha dejado el hype por las nubes. ¿De qué nuevos proyectos estará hablando?