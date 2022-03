Ana Mena, Chanel y Camila Cabello con Ed Sheeran deslumbran en la lista

El sábado del Día del Padre y San José el número uno de la lista fue a parar a una artista que ni es padre ni se llama José: se llama Ana Mena, y certificó su espléndido momento llevando el tema Música ligera a lo más alto de LOS40. En el vídeo que encabeza estas líneas puedes disfrutar de los 40 éxitos de la semana en imágenes, clip a clip, presentado por Tony Aguilar. En él descubrirás otros nombres que relucen con especial fulgor en el chart. Por ejemplo, Camila Cabello y Ed Sheeran, cuyo single a medias, Bam bam, es la entrada más fuerte de la semana, situándose directamente en la mitad superior de la tabla (#18). Un Sheeran que es protagonista por partida doble, pues sigue ostentando el récord de permanencia con Bad habits, que cumple su semana número 38 con nosotros y se planta en el #36. La otra entrada es la de Chanel y SloMo: nuestra representante en Eurovisión debuta en el #30. La subida más destacada es para Purple Disco Machine y Sophie and the Giants con In the dark: asciende ocho posiciones y se queda en el #22.