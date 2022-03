14 de 19 No llegaba para grabar una escena de Misión Imposible aunque lo pareciera. Lil Nas X es uno de esos artistas que no defraudan en una alfombra porque siempre encuentran como sorprender. Aunque con menos color y menos faldas que en otras coasiones, su look paramilitar con plataformas incluidas no pasó desapercibido.